Cuatro latinos destacan entre los jugadores que más camisetas venden en la MLS

Pasan los años y la popularidad de los latinos en la Major League Soccer (MLS) sigue creciendo, al punto que, hasta cuatro de esos jugadores, figuran en la lista de los que más camisetas venden esta temporadas, entre ellos, dos mexicanos, un venezolano y un argentino con cartel de campeón del mundo.

Luego del retiro de Gareth Bale la temporada pasada, el mexicano Carlos Vela de Los Ángeles FC, se convirtió en el jugador que más camisetas vende en el fútbol estadounidense, luego de haber estado segundo en dicho renglón durante el curso anterior, según datos publicados por la MLS.

Por su parte, el alemán Hany Mukhtar y el estadounidense y actual MVP Walker Zimmerman, ambos jugadores del Nashville, se ubican segundo y tercero de la lista, respectivamente.

El cuarto lugar viene siendo para otro ídolo mexicano como lo es Javier ‘Chicharito’ Hernández del Los Ángeles Galaxy.

Los otros dos latinos de esta lista son el venezolano Josef Martínez del Inter Miami, que se ubican en el sexto lugar y el argentino Thiago Almada, del Atlanta United que se encuentra en la séptima posición, según la plataforma oficial ‘MLSstore.com’.

Entretanto, el español Riqui Puig del LA Galaxy, se ha sabido ganar el corazón de los fanáticos para ser el décimo jugador que más camisetas vende en la liga.

Cabe destacar que, a nivel de popularidad grupal, el Seattle Sounders se lleva todas las banderas puesto que es el club que más futbolistas tiene entre los primeros 25 de esta lista, como lo son Jordan Morris (No. 5), el estadounidense de origen salvadoreño Cristian Roldán (No. 12), el uruguayo Nicolás Lodeiro (No. 17), el peruano Raúl Ruidíaz (No. 21) y el brasileño João Paulo (No. 25).

