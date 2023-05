“¿Es lícito eliminar un ser vivo para eliminar un problema?”, Papa Francisco habla del aborto y de la migración en entrevista con Telemundo

Para el Papa Francisco, migrar es dejar algo atrás siempre. En una entrevista exclusiva con el periodista de Telemundo Julio Vaqueiro, el Sumo Pontífice y máxima autoridad de El Vaticano se solidarizó con el drama de los migrantes no sólo en el continente americano, sino en África y en otras partes del mundo.

“¿Por qué la gente migra? Por necesidad“, dice el Papa en la entrevista, a propósito de una fotografía en la que puede verse una bebé envuelta en una cobija dentro de una maleta en la frontera entre México y Estados Unidos.

Sobre la migración, la guerra entre Rusia y Ucrania y el aborto, el Papa Francisco habló en exclusiva con Telemundo.

“El problema de los migrantes es grave. Es grave allí, es grave aquí, en las costas líbicas. Una vez una mujer, una gran estadista, dijo: ‘El problema de la migración africana hay que resolverlo en África’. O sea, ayudando a África. Pero, lamentablemente, África es esclava de un inconsciente colectivo, ¿no? Que es: ‘África es para explotarla’, y siempre se piensa en explotar a África”, explicó el Papa Francisco.

Esta situación, a juicio del pontífice, debe cambiar. Países como los de África, a su juicio, no deben ser explotados, sino ayudados para levantarse y ser independientes. Esa es la forma de cambiar las migraciones.

El Papa Francisco no duda en aclarar su estatus de migrante. Él es un migrante, al vivir en Roma. Sus padres también lo fueron. Y admite, de hecho, que le falta “el aire natal”. Coincide con las palabras del director mexicano Alejandro González Iñarritu, quien declaró que “migrar es morir un poco”.

“Algo dejás, algo dejás”, dice acerca de la experiencia de migrar.

“No es lo mismo el mate que vos te hacés con el termo que el mate que te da tu mamá, o tu tía, o tu abuela, calentito, recién hecho. No es lo mismo“, reflexiona.

Rememora el poema de Nino Costa, poeta nacido en Turín, Italia, en el año 1886, titulado “Rassa Nostrana” (“Nuestra Raza”). En entrevistas anteriores, afirmó que lo aprendió de su abuela, a la cual ha denominado como su primera catequista.

“(Este poema) cuenta el destino del migrante, ¿no? Que va y viene lleno de plata, se hizo en América o si no, ahí se muere en un lugar desconocido y su vida termina en un cementerio. El migrante o puede enriquecerse o puede terminar sufriendo, mal, si no es recibido“, asevera.

“¿Es lícito eliminar un ser vivo para eliminar un problema?”

Uno de los temas que ha tenido mayor preponderancia en la opinión pública en Estados Unidos es el del aborto. En julio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la sentencia conocida como Roe v. Wade, que desde el año 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.

Esto provocó un gran debate político en el que incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió, a principios de 2023, luchar para restaurar esta prerrogativa.

El Papa Francisco expresó su desacuerdo con el aborto. / Foto: Noticias Telemundo.

El Papa Francisco, ante el tema del aborto, es tajante: “Yo me hago esta pregunta: ¿Es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? Segunda pregunta: ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema? Y ahí está todo. De ahí no me vas a sacar, porque es la verdad”, responde al periodista Julio Vaqueiro, quien le preguntó su opinión acerca de si las mujeres violadas deben tener el derecho a no tener su hijo si es producto de dicha violación.

“La paz (entre Rusia y Ucrania) se va a lograr el día que se pueda hablar”

El pasado 13 de mayo, el Papa Francisco logró reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En dicha conversación, el mandatario ucraniano le pidió al Sumo Pontífice que condenara los crímenes rusos en su país y que apoyara su plan de paz.

El Papa Francisco, por otra parte, reiteró la necesidad de manifestar “gestos humanos” hacia las víctimas inocentes del conflicto.

Ahora, en esta entrevista, el Papa Francisco opinó que para lograr la paz y concluir la guerra se debe entablar una conversación entre Ucrania y Rusia.

“Es un problema político: la paz se va a lograr el día que se pueda hablar, o que ellos puedan hablar a través de otros. Si no se habla, no”.

No obstante, comentó también que, al menos en estos momentos, no parecen “soñar tanto en mediaciones”, pues, a su juicio, el bloque de Ucrania es “muy fuerte”. “Es toda Europa, Estados Unidos, o sea, que tiene una fuerza propia muy grande“.

La salud del Papa Francisco

El pasado 30 de marzo, la oficina de prensa de El Vaticano informó a millones de feligreses y ciudadanos del mundo que el Papa Francisco se estaba recuperando de una infección pulmonar, lo cual generó preocupación.

El Papa Francisco afirmó que su pulmonía fue tratada a tiempo. / Foto: Noticias Telemundo

El Papa Francisco aclaró que tuvo una pulmonitis aguda, pero que fue tratada a tiempo. “Si hubiéramos esperado un poco más de horas, hubiera sido más grave”, aclaró, y aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que rezaron por él.

“La oración de los fieles hace milagros, en serio. Cuida al pastor. Un pastor, cualquier pastor, sea párroco, obispo o cualquier pastor, está como defendido, acorazado”, declaró.

