Francisca habla sobre la adversidad y sonríe desde ‘Despierta América’

Francisca de manera frecuente da mensajes que sirven para la reflexión de quienes lo leen. La presentadora dominicana de ‘Despierta América’ usa sus redes sociales para multiplicar palabras que seguramente le sirven en su día a día.

“La adversidad despierta talentos que en la prosperidad hubieran quedado dormidos. Así que ¡respira!”, fue el mensaje que en esta ocasión compartió al posar desde el set del programa de Univision.

En esta oportunidad la conductora usó un look de pantalón alto en color negro y una camisa floreada donde el verde predomina entre los detalles de la naturaleza. Su cabello se robó parte de las miradas con su peinado alto, destacando sus rizos naturales en la parte superior.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina 2015’ tiene 4,2 millones de seguidores en Instagram y siempre los mantiene actualizados con alguna publicación relacionada con el trabajo o a su vida personal.

En lo personal, su hijo Gennaro se ha robado las miradas de su público debido a la inteligencia que ha mostrado. A pocas semanas de cumplir dos años el hijo de Francisca cautivó a los internautas con sus habilidades físicas y su inteligencia.

Y es que al pequeño lo vimos corriendo a gran velocidad en un parque al que fue con su madre y también identificando rápidamente las vocales en un texto que se marcaba en el piso del lugar.

Con voz clara y fuerte, rápidamente señaló donde estaban las letras ‘O’ y ‘E’, tal como su madre se lo pidió.

Los internautas estallaron en mensajes de elogios por lo inteligente que ha demostrado ser Gennaro y a sus padres los felicitaron por la valiosa educación que están dándole al niño que pronto cumplirá años.

“Wow, es brillante. Dios lo bendiga”, “Francisca tu hijo es muy inteligente, Dios te lo bendiga”, “Como sabe a las vocales! Que lindo Dios lo bendiga”, “No puedo con este niño estoy derretida de amor”, “Dios lo bendiga a él y sus padres” y “Omg ! Que bello, bendiciones, estás haciendo un gran trabajo mami” les dijeron. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

