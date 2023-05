Médicos suspenden huelga en Hospital Elmhurst de Queens, Nueva York; algunos denunciaron que les pagan menos por ser extranjeros

Luego de tres días de protestas los médicos residentes anunciaron ayer el fin de su huelga en el Hospital Elmhurst de Queens (NY) al llegar a un acuerdo tentativo con su empleador, Mount Sinai.

Fue la primera huelga de médicos de hospitales de la ciudad de Nueva York en más de 30 años, acotó The New York Times. El paro, que había comenzado el lunes, involucró únicamente a médicos residentes de los departamentos de medicina interna, pediatría y psiquiatría. Los huelguistas volverán a sus labores la mañana de este jueves.

El Dr. Tanathun Kajornsakchai, uno de los líderes de los residentes, dijo que el acuerdo tentativo lo puso “mucho más cerca” de lograr la paridad salarial con algunos de sus colegas en Manhattan. “Obtuvimos más de lo que habríamos obtenido de otra manera… Es una gran lucha la que ha emprendido este pequeño grupo de residentes”.

Algunos de los doctores en huelga dijeron que creían que la disparidad salarial estaba relacionada con el hecho de que muchos de los médicos residentes en los hospitales públicos de la ciudad son ciudadanos extranjeros que están aquí con visas.

¡Una gran victoria! Luchamos duro, nos reunimos con nuestra comunidad, nos enfrentamos a un gigante de la salud corporativa de $11 mil millones de dólares al año, y GANAMOS. Porque nos mantuvimos unidos y sabíamos que estábamos del lado correcto luchando para construir una sociedad más justa y equitativa”, anunció ayer en Twitter CIR/SEIU, “el sindicato de personal doméstico más grande del país, que representa a 27,000 médicos y sus pacientes en todo el país”.

Elmhurst es uno de los 11 hospitales públicos de la ciudad, que trata a muchos de los inmigrantes indocumentados, trabajadores pobres y personas indigentes. Sin embargo, los médicos residentes que trabajan allí no son empleados del sistema de hospitales públicos, sino de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Manhattan. Como resultado, el sistema de hospitales públicos de la ciudad, N.Y.C. Health and Hospitals, fue un espectador en este conflicto laboral.

Los residentes de Elmhurst notaron que sus salarios eran más bajos de lo que Mount Sinai paga a sus colegas en su hospital de alto nivel en East 98th Street, frente a Central Park. La diferencia salarial es de unos $7,000 dólares para los residentes de primer año.

“El acuerdo propuesto es justo, responsable y prioriza la capacitación educativa de los pacientes y residentes”, dijo Lucia Lee, una portavoz de Mount Sinai, en un comunicado.