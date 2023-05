Ucrania confirma que las tropas del Grupo Wagner se están retirando de Bajmut tras tomar la ciudad

Este jueves el Gobierno de Ucrania confirmó que las tropas del grupo mercenario ruso Wagner, se está retirando de Bajmut, que recientemente fue tomada por los combatientes después de nueve meses de lucha por la potestad de la ciudad al Este ucraniano. Yevgeniy Prigozhin, líder de la agrupación a fin de los intereses de Moscú, reconoció que las tropas de Kiev dieron una ardua batalla, pero ahora se están replegando para que el Ejército de Rusia mantenga las posiciones tomadas.

Hasta el momento, Kiev sigue asegurando que sus tropas resisten en algunas zonas de la ciudad y que estarían moviéndose a los bosques alrededor de Bajmut. Se cree que Ucrania estaría dispuesta a volver a la disputa del poblado cuando las tropas de los Wagner se retiren. “En los suburbios de Bajmut, el enemigo ha reemplazado a las unidades de Wagner por unidades del ejército regular”, afirmó la viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, en un comunicado.

Según la viceministra de Defensa ucraniana, las fuerzas rusas intentan parar con artillería el avance de sus tropas por los flancos de Bajmut, una advertencia que Prigozhin hizo la semana pasada para evitar un avance de Kiev a la ciudad. “El enemigo está desplegando unidades adiciones de refuerzo en los flancos”, dijo también Malyar.

Además, la viceministra ucraniana informó que los ataques rusos han sido repelidos por las fuerzas ucranianas en las zonas de Avdíivka y Mariinka, situadas como Bajmut, en el frente del Este de la invasión de Rusia. El pasado domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Bajmut no está ocupada por tropas de Rusia. El líder ucraniano dijo que no podía compartir información exacta al tratarse de tácticas militares, aunque señaló que Ucrania tiene todavía a sus tropas en Bajmut y testigos que muestran que la ciudad no está ocupada por las fuerzas rusas.

“No hay malentendidos, entiendo con claridad lo que está pasando en Bajmut, y entiendo claramente por qué todo eso está sucediendo (…) No puedo compartir todas las posiciones tácticas de nuestro ejército”, señaló Zelenski desde una conferencia del G7 en Hiroshima, Japón.

Con información de EFE

