Ucrania asegura que todavía tiene el control del suroeste de la ciudad de Bajmut

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Malyar, declaró este lunes que las fuerzas de Kiev siguen controlando parte del suroeste de la ciudad Bajmut, por lo que desestiman los señalamientos del Ministerio de Defensa de Rusia y el jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, de que sus combatientes habían tomado toda la ciudad durante el fin de semana tras más de 300 días de combates.

De acuerdo con la portavoz de Kiev, los combates por las zonas de más altura en los flancos de Bajmut, que otorgan una posición de fuego ventajosa a quien las controle ese sector, por lo que continúan en los suburbios del norte y el sur de Bajmut. “Nuestras tropas en Bajmut controlan ciertas infraestructuras y la zona de casas del área de Litak (…) No le dan al enemigo la oportunidad de ganar posiciones allí. El enemigo está desplegando fuerzas y equipamiento adicionales“, dijo la viceministra en un comunicado.

El pasado domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Bajmut no está ocupada por tropas de Rusia. Esta sería la segunda vez que las tropas de Moscú dicen que han tomado la ciudad del Este ucraniano, que tiene más de 300 días bajo asedio y disputa entre ambos bandos.

El líder ucraniano dijo que no podía compartir información exacta al tratarse de tácticas militares, aunque señaló que Ucrania tiene todavía a sus tropas en Bajmut y testigos que muestran que la ciudad no está ocupada por las fuerzas rusas. “No hay malentendidos, entiendo con claridad lo que está pasando en Bajmut, y entiendo claramente por qué todo eso está sucediendo (…) No puedo compartir todas las posiciones tácticas de nuestro ejército”, señaló Zelenski desde una conferencia del G7 en Hiroshima, Japón.

La batalla de Bajmut ha sido de las más largas y sangrientas de la Guerra de Ucrania, desde el año pasado, cuando empezó la invasión de Rusia. La toma de Bajmut ha sido retrasada en varias ocasiones por la respuesta de las tropas de Kiev.

Con información de EFE

Sigue leyendo: