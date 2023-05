Yalitza Aparicio lanza un mensaje en defensa de su tono de piel

Después de que irrumpió en la cinematografía mexicana mediante una discreta, pero fundamental participación en la película Roma, en 2018, Yalitza Aparicio se convirtió en la voz y representante de un amplio sector de la población de rasgos indígenas que habilitan principalmente en el sureste de México.

En poco tiempo, la personalidad de la actriz oaxaqueña le permitió acceder a un segmento dedicado al entretenimiento donde regularmente sólo figuraban personajes de tez clara.

Incluso Yalitza se ha convertido en tema de portada de varias publicaciones dedicadas a temas de moda y glamour, así como en una recurrente invitada a eventos de gala.

Sin embargo, así como se ha ganado el aprecio y la admiración de miles de personas, también ha sido víctima del racismo proveniente de otro segmento de sus propios compatriotas.

De hecho, recientemente su presencia causó revuelo en el desfile Dios Cruise 2024, pues lució un elegante atuendo confeccionado con encajes en color negro.

A decir verdad, la mayoría de los diseños de vestuario que lucieron las modelos estuvieron inspirados en la legendaria artista Frida Khalo.

En este sentido, Yalitza Aparicio fue una de las protagonistas del evento. No obstante, en redes sociales surgieron varios comentarios negativos sobre su manera de vestir, pero sobre todo atacándola por el color de su piel.

Debido a ello, la mujer oaxaqueña optó por no quedarse callada y emitió un mensaje donde asegura estar orgullosa de sus raíces y de los genes heredados por sus ancestros.

“Así es ‘morena’, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y porque no, a la canela que complementa con su sabor”, expresó.

De manera solidaria, algunos de los 2.3 millones de personas que están atentos a los contenidos de su cuenta en Instagram elogiaron la gallardía con que defiende a su cultura, pero también criticaron el hecho de que exista mayor racismo en el interior de México que más allá de sus fronteras.

Lo cierto es que el empoderamiento de Yalitza Aparicio en la industria del entretenimiento le está abriendo camino a otros grupos de personas que durante años han sido denostados por el color de su piel.

