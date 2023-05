Margarita Portillo guardará silencio hasta que se revele el testamento de Andrés García

Frente a la polémica que se produjo al revelarse que, antes de morir el actor Andrés García presuntamente fue llevado en camilla y casi inconsciente ante notario para que cambiara su testamento en beneficio de Margarita Portillo, la mujer salió a encarar lo que describe como una campaña en su contra.

A casi dos meses del fallecimiento del actor dominicano está muy cerca de darse a conocer a quién decidió dejarle su herencia, la cual se calcula, entre cuentas bancarias y propiedades, oscila en cerca de $10,000,000 de dólares.

Aunque en un inicio el actor Roberto Palazuelos fungía como albacea de los bienes de Andrés García, extrañamente, tanto él como sus familiares consanguíneos después fueron sacados del testamento.

Previo al deceso del histrión trascendió que la mayor parte de su fortuna estaría destinada a su última pareja en vida, así como a su hermana Rosa, pues fueron ellas quienes permanecieron a su lado en su lecho de agonía.

Cansada de escuchar la manera en cómo tratan de hacerla ver ante la opinión pública, Margarita Portillo emitió un comunicado a través de la cuenta de Instagram de Andrés García, la cual inexplicablemente sigue activa y es utilizada por quien asegura ser su auténtica viuda.

“He recibido innumerables llamadas con el interés de saber qué ha pasado con el tema del testamento y la herencia que dejó mi marido. Con mucha tristeza les digo que también he visto ataques hacia mí.

Por lo cual, en el momento que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló, mis abogados y yo daremos las entrevistas correspondientes”, indica parte de la misiva.

Frente a este escenario, se espera que, si el testamento termina beneficiando a Portillo, la familia consanguínea de Andrés García emprenderá un juicio con el objetivo de impugnar.

De entrada, tratarán de demostrar que la legitima esposa es Sandra Vale de quien presuntamente nunca se divorció. View this post on Instagram A post shared by Andrés García (@andresgarciatvoficial)

Con respecto, al acta de matrimonio que piensa mostrar Margarita Portillo, en el documento se estipula cómo ella de manera consiente decidió firmar por separación de bienes, lo cual tampoco le daría derecho a recibir la herencia.



