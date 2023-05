Corte le entrega a Edwin Castro papeles de demanda en su contra por alegado robo de boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball en California

Aunque supuestamente le llevaron los papeles a su nueva mansión en Hollywood Hills, Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, alegó en una moción que no le notificaron formalmente de la demanda en su contra por el supuesto robo del boleto.

Una actualización esta semana del sumario del caso presentado contra Castro; otro individuo, identificado como Urachi F. Romero (Reggie) y la Comisión de la Lotería Estatal de California, indica que el 17 de mayo se le entregó a Castro una “prueba de servicio personal”. Esto significa que alguien (no una parte en el caso) le entregó personalmente al demandado, en este caso Castro, los documentos del pleito.

El reporte de The Sun US añade que otro hispano recibió los documentos del caso en la mansión de Hollywood Hills del nuevo millonario.

Ayer, Castro presentó una moción a través de su abogado en la que se alega que no se cumplió con el procedimiento formal de entrega de documentos y citación. Según el ordenamiento legal, hasta que no se realice ese proceso, es como si el pleito no tuviera validez.

José Rivera presentó el recurso ante la Corte Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles el 22 de febrero, aproximadamente una semana después de que la Lotería anunciara a Castro como el ganador legítimo de la suma más grande de dinero en la historia de los juegos de lotería en Estados Unidos.

El Diario de NY reseñó primero detalles del sumario del caso el pasado 2 de mayo.

En ese momento, destacamos que el caso estaba pendiente y que una audiencia preliminar estaba pautada para el 24 de julio.

El reporte además señala que varios de los trámites por parte de Rivera hasta el 27 de abril se enfocaban en la rectificación del nombre de Romero, ya que inicialmente se le identificaba como “Reggie”.

Rivera alega que fue Romero quien le robó el tiquete que compró en Joe’s Service Center de Altadena.

“Luego de que el demandado, ‘Reggie’, le robó el boleto al demandante, José Rivera, el demandante, solicitó en varias ocasiones que le devolviera el boleto, pero el demandado rechazó devolvérselo al demandante”, expone la demanda presentada por los abogados Estela Richeda y Brian Kramer.

Al día siguiente, el 8 de noviembre, se reportó el sorteo. Según el documento, Rivera volvió a pedirle a Reggie varias veces que le devolviera el boleto, pero este respondió con excusas como que el boleto no resultó ganador, y que, si encontraba el tiquete, se repartirían el premio 50/50.

Ante la alegada resistencia del señalado, Rivera decidió alertar de la situación a la Lotería de California y a la Policía. La relación entre Reggie y Castro y cómo el tiquete llega a las manos de este último no se explica en la demanda.

De Romero no se sabe nada.

Ninguna parte involucrada en el caso, salvo la Lotería de California, se ha expresado públicamente sobre el pleito legal.

La oficina se ha limitado a insistir que Castro es el ganador legítimo del premio mayor y que los estrictos requisitos de verificación de jugadores no han espacio para fraudes como el denunciado.



A pesar del escándalo legal que enfrenta, Castro continúa haciendo inversiones con el dinero aparte de las dos mansiones que ya adquirió.

La semana pasada, se le vio con una diseñadora de interiores en tiendas de artículos de lujo para el hogar.

