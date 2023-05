Top Chef VIP 2: Isis Serrath es eliminada y antes de salir deja un conmovedor mensaje a sus compañeros

¿Esta eliminación era esperada?, ¿se veía venir?, ¿se podía predecir? No. No y no. Isis Serrath se postuló desde un primer momento como una de las favoritas en Top Chef VIP 2, porque aún cuando es una mujer imponente siempre fue una excelente compañera, habilidosa en la cocina y con niveles de empatía sorprendentes. Sin embargo, frente junto a Jhonny Lozada recibió la noticia por parte de los chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos de que ella era la eliminada de esta semana.

Antes de partir dijo gracias y aseguró estar feliz por el aprendizaje. En esos momentos sus compañeros salieron de la cava para ir a su encuentro y despedirse de ella con un gran abrazo. Y aún cuando tuvo ciertos encontronazos con algunos de sus compañeros, así también muchos de ellos quedaron encantados con su forma de ser y hacer las cosas.

Afuera, entre el público, las opiniones son diversas, porque así como hay muchos fans a su favor, Serrath también ha sumado una importante cantidad de oposición en el público televidente de esta competencia.

Tras su eliminación, las redes sociales de Telemundo se llenaron de mensajes tales como: “¡Qué bueno! La arrogancia y su sarcasmo como que no le jugaron a favor. Super pesada y creída”. “Justicia divina” y “¡Bien merecido! No toleraba que le faltara el respecto a Génesis -Suero- e insinuara cosas que no son”.

Pero en esta competencia y al nivel en el que van los chefs están pidiendo más técnica y valor para asumir riesgos en cada menú. De ahí que ayer Isis Serrat se convirtiera en la cuarta eliminada de Top Chef VIP 2. Y aunque su eliminación se debe a que en comparación al resto, su platillo no cumplió con las expectativas de los jueces, los fans agradecen su salida, desde luego, por cómo se comportó recientemente con Génesis Suero. Aquí el video:

Como dato curioso podemos añadir que en la eliminación de ayer, también se vivió un momento que llenó de felicidad a los fans y es que salió del reto Alana Lliteras, quien con su platillo dejó a los chefs con la boca abierta, tanto que después de éstos probarlo la enviaron derechito a la cava con el resto de sus compañeros. Algo nunca antes visto en este show.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP aquí:

· ¿Qué pasó con Gaby Spanic? Audiencia de ‘Top Chef VIP 2’ se preocupa tras su ausencia

· Top Chef VIP 2: Génesis Suero interrumpe al chef Toño y él la manda callar

· Top Chef VIP 2: Conoce quién ganó el cuchillo de oro de esta semana