‘La Mesa Caliente’ atravesaría fuertes modificaciones con la salida de algunas conductoras

Javier Ceriani es uno de los conductores de ‘Chisme No Like‘, quienes se dedican a ofrecer contenido de entretenimiento y en muchas ocasiones son exclusivas. Por ello, el argentino recientemente mencionó algo que podría estar a punto de suceder con uno de los programas que transmiten en Telemundo, y es que se trata de ‘La Mesa Caliente‘.

Recordemos que fue iniciando el mes de mayo cuando la exconductora Alix Aspe explicó que no la seguirán viendo a través de las pantallas de la planta televisiva, hecho que lo hizo mencionar lo siguiente: “Mira, Elisa, Alix, la que se fue, realmente se fue porque ganaba muy poquito, ganaba como sueldo de reportera, unos $80.000 dólares, después ella pidió 200 y pico porque decía que ya era talento”, comenzó diciendo Ceriani.

Myrka Dellanos ha tenido un gran crecimiento profesional y su popularidad en el canal sigue aumentando, hecho que la llevaría a conducir un programa sola y dejar ‘La Mesa Caliente‘, como parte de algunas modificaciones que buscan realizar para ver cómo funciona.

“La Mesa Caliente está en riesgo. Hoy hay una reunión excepcional, Myrka se quedaría en ‘En Casa con Telemundo’, a Carlitos Adyan podrían pasarlo a la mañana y sacar a Frederik, el novio de Carmen Villalobos y La Mesa Caliente la reemplazan con dos horas de En Casa con Telemundo porque Myrka está creciendo mucho”, dijo.

Javier aprovechó para hablar de lo que podría suceder con Verónica Bastos, quien posiblemente seguiría con algunas funciones específicas, mientras que aparentemente Giselle Blondet no seguiría trabajando para la cadena.

“Qué lástima porque estaba como queriendo y parece que no. Para mí el cast estuvo mal, poner a Verónica Bastos fue un error, pero bueno, ya estaba de antes. Le deseamos mucha suerte a la tarde de Telemundo”, agregó.

Alix Aspe anunció su salida de Telemundo

La mexicana Alix Aspe le envió un mensaje a sus seguidores de la red social de la camarita para informarles que su contrato con Telemundo había llegado a su fin y no la seguirían viendo en ‘La Mesa Caliente’ junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por lo que viene”, dijo a través de un video compartido en Instagram.

Sigue leyendo:

· Verónica Bastos envuelta en polémica por un contundente comentario hecho en ‘La Mesa Caliente’

· ¿’La Mesa Caliente’ tiene nueva conductora? Paty Navidad responde a los constantes rumores

· ‘Chisme No Like’ desmintió a Verónica Bastos tras dar una información en ‘La Mesa Caliente’