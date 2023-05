Mi gran secreto sale a la luz

Mantener mi verdadera edad en secreto era para millones de personas el gran misterio de mi vida. Desde que comencé mi carrera como motivadora lo más que ha buscado la gente en Google sobre mí ha sido cuántos años tengo. Además, donde quiera que voy siempre me halagan por mantenerme igual de joven con el paso del tiempo, pero sobretodo me cuestionan de dónde saco tanta energía, siendo diabética desde niña, teniendo que inyectarme insulina diariamente y siendo sobreviviente de cáncer.

Y justo cuando pensaba en cómo celebrar mi cumpleaños se me ocurrió hacer una gran fiesta ante millones de seguidores para revelar mi verdadera edad. Unos apostaban a que tengo 45 años, otros decían 50, mientras uno me hizo reír cuando dijo que tengo 75 años. ¿Cuántos piensas tú?… Acabo de cumplir 60 años y más allá de confesar mis seis décadas me siento muy bendecida y agradecida, porque hoy es cuando más segura, sexy y saludable me siento.

Mis secretos de salud y belleza

1. Cuido primeramente mi sistema digestivo, pues ahí inician las enfermedades. Todas las mañanas tomo una cucharadita de vinagre de cidra de manzana diluido en agua. También uso otros suplementos especiales como vitamina D3 con K2 y complejo de Vitamina B. Además le pongo aceite MCT de coco a mi café mañanero lo cual da energía y me ayuda a reducir el hambre y controlar los antojos.

2. Duermo bien, todas sabemos la importancia del sueño para estar saludables y reparar la piel. Antes de ir a dormir tomo citrato de magnesio que me ayuda a relajarme y conciliar un sueño profundo.

3. Uso extractos de seda en el rostro para difuminar las arrugas, eliminar manchas y tener una piel luminosa.

Si hubiera sabido que revelar mi edad me haría tan feliz, lo hubiera hecho antes. Y es que, compartir además mis secretos de salud y belleza es la mejor manera de vivir agradecida por la gran sesentona que soy. Busca más detalles de mi rutina en www.mariamarin.com

