Revelan el sueldo que ganaba Alix Aspe y el supuesto aumento que estaba pidiendo en Telemundo

La salida de Alix Aspe no solamente de ‘La Mesa Caliente‘, también de Telemundo dejó a muchos con algunas interrogantes tras desconocer lo que realmente había sucedido con ella para no haber llegado a un acuerdo para que se mantuviese trabajando ahí luego de haber estado en el canal por casi nueve años.

Aparentemente, habría sido por el tema del salario que recibía, según explicó Javier Ceriani en ‘Chisme No Like’. La mexicana era uno de los talentos que trabajaba en el programa que transmitían de lunes a viernes en horas de la tarde y su labor la llevó a solicitar una mejor remuneración tras haber estado ganando un salario de reportera, aunque no habría obtenido lo que presuntamente pidió.

“Mira, Elisa, Alix, la que se fue, realmente se fue porque ganaba muy poquito, ganaba como sueldo de reportera, unos $80,000 dólares, después ella pidió 200 y pico porque decía que ya era talento”, dijo Ceriani.

Con una sonrisa en el rostro, la presentadora de televisión mencionó que este tipo de empleos se terminan convirtiendo en un completo negocio, aunque en esta ocasión no fue positivo para Aspe, debido a que su requerimiento no le convenía a la empresa y prefirieron mantener la relación laboral hasta ese punto.

“Ustedes han sido testigos que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en ‘La Mesa Caliente’ ni en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por lo que viene”, explicó en un video que compartió en la red social de la camarita.

Agregó que agradece cada aprendizaje que tuvo en la empresa durante ocho años, así como va a conservar a cada una de las amistades que llegó a formar durante ese largo tiempo.

“Tengo más ganas hoy que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan, ciclos comienzan, y después de 8 años en Telemundo valoro cada experiencia, cada aprendizaje y más que nada a todos mis compañeras y compañeros que ahora son mis amigos y han hecho de mi camino algo maravilloso”, añadió.

