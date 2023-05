Jennifer López con 53 años posa boca abajo y en traje de baño para presumir sus voluptuosos atributos

La empresaria Jennifer López este fin de semana terminó sorprendiendo a sus más de 246 millones de seguidores con lo que cuenta en la red social de la camarita, debido a que compartió unas sensuales imágenes en su perfil.

La esposa del director de cine Ben Affleck en esta oportunidad lució sexy desde Italia tras posar acostada boca abajo con un traje de baño amarillo, mientras que presume el tamaño de su trasero. En otra de las postales sale acostada, pero de lado, al tiempo que se aprecian sus voluptuosos pechos y sus atractivas curvas a sus 53 años.

“El verano finalmente está aquí. @Delola es la bebida oficial del verano… ¡Así que siéntate, abre una botella, vierte sobre el hielo y disfruta! 🩵 XOXO, Lola #DelolaLife. Foto: @gregswalesart”, fue el mensaje que acompañó la galería de imágenes.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejar sus opiniones sobre las más recientes fotos que compartió y varios mencionaron que no entendían la publicidad que le estaba haciendo a la bebida cuando ni siquiera ingiere alcohol, según le ha dado a conocer a sus fanáticos.

A su vez, hubo un seguidor de la red social de la camarita que expresó que no entendía este tipo publicidad cuando su esposo Ben Affleck hace algunos años se vio envuelto en un escándalo por tener problemas con bebidas alcohólicas y aún sigue trabajando en ello.

“Tan curioso acerca de esta decisión de negocios cuando tu nuevo marido tiene la historia que tiene”, “Pensé que JLo no bebía”, “Muchos filtros y Photoshop”, “Ella ni siquiera bebe, tan raro que ella promocione esto”, “Me encanta”, “Es una bebida ligera como un vino, no suelo beber alcohol pero me gusta”, “El único problema que tengo aquí en esta promoción es ahora a mi entender JLo no bebe alcohol, estoy en lo correcto o mal?”, “Reina”, “Es delicioso, es mi favorito”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

