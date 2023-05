Estudiantes latinos que aspiran llegar a la universidad temen endeudarse y piden más apoyo financiero

José Fernández ya tiene listo el traje que en unas semanas lucirá en la fiesta de graduación de secundaria, que le están organizando sus padres, en su humilde casa de Corona, Queens. Pero en medio de la emoción que le produce estar a punto de recibir el que será el primer diploma de secundaria que estará colgado en la sala del departamento, el joven mexicano confiesa que una preocupación lo asalta: la universidad… cómo pagar la universidad.

A sus escasos 17 años, el inmigrante, quien llegó a Nueva York en el 2017, revela que su mayor deseo es poder convertirse en abogado, para defender a su comunidad y darle una mejor vida a sus papás y a sus dos hermanos menores, pero al mismo tiempo, admite que no cuenta con los recursos para dar ese paso, y que en los intentos que hizo para recibir ayuda financiera por parte de corporaciones crediticias o instituciones educativas, las negativas estuvieron a la orden del día.

“Siendo niño no se siente mucho el peso de no tener papeles, pero cuando nos vamos poniendo más grandess y llegamos a este momento en que hay que echar a andar por uno mismo, se siente fuerte el tema de ser inmigrante, y más todavía el ser pobre y tal vez tener que renunciar a los sueños de estudiar“, asegura el neoyorquino, uno de los miles de estudiantes que se graduarán de secundaria en la ciudad este año. En 2022, un total de 59,374 jovencitos terminaron sus estudios de bachillerato en los cinco condados.

“Necesitamos ayuda financiera. Y ayuda no es que nos presten para endeudarnos por el resto de la vida, no. Ayuda es que amplíen programas de estudios, becas o creen planes para ir devolviendo lo que inviertan en nosotros con lo que aprendamos, siendo útiles en nuestras comunidades”, agrega el originario de Guerrero, en México. “No quiero pagar una deuda el resto de mi vida, mientras gano salarios bajos como profesional”.

Lucas Páez, de 19 años, quien se graduó hace dos años, y quien asiste a un “community college” donde está “puliendo el inglés”, también manifiesta las mismas preocupaciones. Quiere ser sicólogo, pero con los trabajos a tiempo completo de sus padres, quienes ganan el salario mínimo, y con pocos años viviendo en el país, siente que no hay ayuda suficiente para graduados de secundaria como él.

“A veces no entiendo cómo esta Ciudad no invierte en la juventud. Hablan de lucha por la igualdad y la equidad, ¿y nosotros qué?; ir a la universidad es muy caro en esta ciudad, y me asusta pensar en sacar un crédito y tener una deuda de medio millón de dólares a mis 23 años“, asegura el colombiano, quien quiere estudiar en Columbia, y pide al Gobierno local que cree más becas y subsidios para financiar la educación superior a estudiantes de bajos recursos.

Natasha Capers, directora de la Coalición para la Justicia Educativa, advierte que al salir de la escuela secundaria, uno de los mayores desafíos que enfrenta gran parte de los alumnos, en especial de las minorías, es poder entrar a la universidad, pues no cuentan con el apoyo ni los recursos necesarios.

“Muchos estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York enfrentan algunos desafíos difíciles después de graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad, especialmente si no han recibido el apoyo necesario para hacerlo bien”, advirtió la activista, quien destacó que otro de los problemas que enfrentan los jovencitos es la falta de apoyo en sus escuelas en mentorías y consejerías que los ayuden a llegar a la educación superior. “La mayoría de nuestras escuelas secundarias no tienen consejeros o asesores universitarios. El proceso de ir a la universidad, que les vaya bien y graduarse, es lo suficientemente difícil, pero si se agregan capas adicionales de falta de apoyo y asistencia, se solicitará ayuda financiera y, con demasiada frecuencia, crea una barrera enorme para los estudiantes de color”.

Y ante el dolor de cabeza que ha significado para muchos neoyorquinos que llegan a la universidad, las deudas que contraen para poder pagar sus matrículas, precisamente hace unos días el Departamento de Educación federal anunció el perdón de sus obligaciones de pago para casi 49,000 deudores de préstamos estudiantiles en Nueva York.

La condonación de sus deudas, que equivalen a más de $3,100 millones de dólares, fueron para profesionales que trabajan en labores de servicio público. A nivel nacional beneficia a 616,000 personas, como maestros, bomberos y miembros de las fuerzas del orden público, entre otros.

“Si bien cientos de miles de prestatarios de Nueva York ya se han beneficiado, más se beneficiarán a medida que el programa continúe”, agregó la agencia federal. “Desde el primer día, la Administración Biden-Harris ha trabajado incansablemente para arreglar un sistema de préstamos estudiantiles que no funciona, incluso asegurándose de cumplir la promesa de condonación de préstamos por servicio público para aquellos que han pasado una década o más sirviendo a nuestras comunidades y nuestro país”, dijo el Secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona.

“Hasta la fecha, el equipo de Biden-Harris ha cumplido esa promesa para más de 615,000 maestros, enfermeras, trabajadores sociales, miembros del servicio y otros servidores públicos al aprobar una condonación de deuda de préstamos estudiantiles combinada de $42 mil millones (…) esto nos recuerda por qué debemos continuar haciendo todo lo posible para luchar por los prestatarios y por qué las familias no pueden permitirse el lujo de que los políticos partidistas descarrilen su progreso”.

Y con el fin de que más estudiantes neoyorquinos que terminan secundaria puedan acceder a educación superior, el Departamento de Educación nacional aseguró que “trabajan continuamente para hacer que el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) sea más accesible para los estudiantes y padres que solicitan subvenciones, préstamos y fondos de trabajo y estudio para la educación después de la escuela secundaria”.

Asimismo, manifestaron que este año han estado “rediseñando, simplificando y optimizando” el formulario FAFSA 2024-25″, acción que calificaron como la más ambiciosa y significativa de la solicitud y entrega de ayuda federal para estudiantes en décadas.

“Los cambios proporcionarán un proceso de solicitud más simplificado, elegibilidad ampliada para ayuda financiera federal, barreras reducidas para ciertas poblaciones de estudiantes, y una mejor experiencia de usuario para el formulario FAFSA”, agregaron, explicando que para los padres indocumentados, el formulario FAFSA 2024-25 será más fácil de completar porque pueden obtener un nombre de usuario y una contraseña (conocidos como FSA ID) sin un número de Seguro Social, para completar electrónicamente su parte del formulario FAFSA de sus hijos.

El Departamento de Educación Municipal (DOE) asegura que las escuelas públicas de la Gran Manzana, ofrecen capacitación durante todo el año para el personal escolar que apoya a los estudiantes con la planificación postsecundaria, específicamente en la planificación financiera para la universidad. Al tiempo que agregan que se aseguran de que las guías de FAFSA se traduzcan en todos los idiomas prioritarios del DOE.

Casi 60,000 estudiantes se gradúan cada año de las escuelas públicas de NYC

“Proporcionar a los estudiantes varios caminos para alcanzar sus metas es la piedra angular de cualquier sistema escolar eficaz. En las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, trabajamos con el personal y los estudiantes durante todo el año para conectarlos con los recursos que los ayudarán a informar sus planes posteriores a la secundaria”, aseguró Chyann Tull, vocera del Departamento de escuelas públicas.

Otra de las opciones existentes que tienen los estudiantes neoyorquinos graduados para hacer realidad su sueño, son los programas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), donde los latinos representan el 29% del total de la población estudiantil.

“La Universidad tiene las 5 mejores universidades del estado de Nueva York, donde los latinos obtienen títulos o certificados. CUNY también tiene el Top 5 en el estado en términos de inscripción de hispanos”, aseguró una vocera de CUNY, quien agregó que 7 escuelas de CUNY cuentan con al menos 45% de su población estudiantil hispana.

Y en términos de ayuda financiera, CUNY advierte que gracias a la ayuda federal y estatal que reciben, (TAP, y la Beca Excelsior), el 68 % de los estudiantes de pregrado del Estado asisten sin pagar matrícula y el 75% de se gradúan sin deudas. Asimismo advirtieron que hay ayuda financiera para estudiantes indocumentados.

“La asequibilidad de CUNY no tiene rival en Nueva York y estamos orgullosos de ofrecer a decenas de miles de estudiantes cada año la oportunidad de obtener un título sin deudas. Antes de cualquier ayuda financiera, la matrícula anual de nuestros colegios comunitarios es de $4,800 y para los colegios superiores es de $6,930”, advierte esa institución.

Y para tenderle la mano a los recién graduados y evitar que la falta de recursos financieros sea un freno para avanzar hacia su educación superior, desde otro frente, el Concejo Municipal está promoviendo dentro de su presupuesto para el próximo año fiscal la aprobación de $388.1 millones para financiar adecuadamente las prioridades educativas.

Asimismo, incluyen $4.8 millones para el programa de Economía Inclusiva, que tiene como objetivo aumentar el porcentaje de estudiantes de CUNY que se conectan con las trayectorias profesionales, “brindando a las empresas de la ciudad una fuerza laboral educada y talentosa, $2 millones para Gateway Course Success Initiative (anteriormente CUNY Remediation), que ha eliminado gradualmente los cursos de recuperación de matemáticas e inglés tradicionales obsoletos que miles de estudiantes en programas asociados habían tomado durante décadas, reemplazándolos con cursos “correquisitos” más equitativos, y $1 millón para el Instituto STEM de CUNY que ofrece cursos en ciencias físicas, matemáticas, Inglés, ingeniería, programación, emprendimiento y otros campos enriquecedores”.

Datos a tener en cuenta