“Recuerdo decirle ‘no puedo, me tengo que ir'”: Se complica la situación de Dani Alves tras nuevas declaraciones de la presunta víctima

La situación de Dani Alves y su acusación en contra por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven en una discoteca de Barcelona, luce cada vez más complicada, sobre todo, luego de que la supuesta víctima haya realizado nuevas declaraciones que dejan mal parado al exfutbolista.

La mujer que presuntamente fue agredida por Dani Alves, concedió nuevas declaraciones en el programa ‘En Boca de Todos’, en las que contó algunas de las sensaciones que tuvo poco antes del momento en el que habría sido atacada, entre ellos, aseguró que sintió miedo por la actitud del brasileño.

“Recuerdo que me agarró la mano y me la puso en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos, y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida?’ Pensé de todo en poco rato“, explicó, la joven de 23 años en televisión.

En ese sentido, la joven de 23 años, reconoció que accedió a irse con el exlateral del FC Barcelona, aunque no sabía dónde. “En ese momento dije que seguro que es una puerta a la calle, o una zona VIP a otra parte de la discoteca“.

“Era un lavabo diminuto, era muy enano, solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Ahí empezó mi shock, no entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta“, agregó la presunta víctima.

“Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle ‘no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero’, y él empezó a decirme muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo, recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”, insistió la mujer.

“Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Dije que me iba a hacer mucho daño. Tuve mucho miedo. Hasta el día de hoy, son escenas que me vienen mucho”, sentenció.

