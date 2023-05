Chiquibaby da un paso más en uno de los programas de Univision y la audiencia reaccionó

Stephanie Himonidis, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Chiquibaby sigue dando de qué hablar tras el trabajo que ha venido realizando en las últimas semanas, debido a algunas participaciones especiales en Univision.

Recordemos que primero estuvo en ‘Despierta América’, aunque muchos terminaron rechazando su visita. Sin embargo, las opiniones sobre su presencia en ¡Siéntese quien pueda!, ha sido bastante positiva y la audiencia ha detallado que están alegres por volverla a ver en televisión luego de haber sido despedida hace algunos meses de Telemundo.

La mexicana deslumbró en el primer programa con un vestido rojo con un increíble escote que le permitió presumir sus voluptuosos pechos, mientras que el pasado martes llevó un look completamente distinto tras usar un elegante conjunto azul eléctrico con algunos detalles decorativos.

La ganadora de seis premios Emmy anunció que hasta el próximo viernes la podrán ver en el mencionado programa.

“Hoy estamos de visita toda la semana en @sientesequienpueda por @univision Disfrútenlo son muy Cool Todos!!! @alexrodrigueztv @luchoborregoc @kerlyruiz85 @ale_jaramillo @karlagomez @catalinamora @adriandimonte @carlosmesber”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los fanáticos de Himonidis se tomaron unos segundos de su tiempo para dejarle algunas opiniones sobre su participación en uno de los programas que desde hace poco están transmitiendo en Univision. A su vez, varios terminaron destacando su vestuario y otros lo hicieron con su belleza.

“Demasiado hermosa, mi reina bella”, “Hablamos pronto. Te ves hermosa. Me alegro de que estés bien”, “Que bien que estarás colaborando con tu compañero”, “¿En Univision? Pensé que ese programa era de Telemundo”, “Con toda y bella siempre”, “Hermosa que gusto verte en las pantallas, se te quiere mucho”, “Hola guapa”, “Qué bella Chiquibaby, ese vestido está precioso y tú lo luces bello”, “Mucho respeto para esta bella dama”, “La neta no escuché nada, me perdí desde que dejaste de hablar”, “Te ves bella, me encanta verte en la tele”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

