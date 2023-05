Jomari Goyso envuelto en críticas negativas por opinar sobre un niño tatuado

El experto en modas Jomari Goyso recientemente compartió un video en su perfil de la red social de la camarita para hablar de la apariencia de un pequeño que se ha viralizado en las diversas plataformas, debido a que se muestra con el cuerpo lleno de tatuajes, aunque son temporales.

“¡Opinen padres! Creo que es muy fácil juzgar a alguien que hace algo que tú no harías. Pero tampoco le podría azul a un chico y un vestido rosa a una niña porque es chica, porque he aprendido en la vida que los patrones y los estereotipos, lo único que hacen es perdernos”, comenzó diciendo en el video que compartió en Instagram.

“¿Está bien que los padres transformen a sus hijos dependiendo de lo que ellos piensen que es la mejor manera? Sé que muchos me van a decir que no puedo hablar porque no tengo hijos, pero ese no es el punto, el punto son los estereotipos que desde pequeños se inculcan en los niños… nunca dejamos que ellos hagan lo que son”, añadió el español.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar del audiovisual que sin duda les llamó la atención a muchos ver a un niño tan pequeño con su piel aparentemente marcada. Sin embargo, una usuaria criticó la postura de Jomari tras su orientación sexual.

“No le pondrías rosa porque es niña y no azul porque sea niño, es porque eres gay y tú defiendes eso”, “Eso es maltrato por Dios, eso duele”, “Ahora se desea quedar bien con todo el mundo, ser neutrales nos hace ser personas sin sentido común“, “Bueno, lo del tatuaje que lo decida cuando sea mayor”, “Para mí no está bien porque tú haces el papel de padre por el camino que tú crees”, “Gracias a Dios son temporales”, “Ni leemos ni escuchamos, qué cosas con nosotros los seres pensantes”, “Es un niño, es su cuerpo, él no ha decidido tatuárselo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

