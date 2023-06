Noelia presume sus encantos usando ajustado body y botas altas de cuero

La puertorriqueña Noelia es una de las famosas que más consiente la pupila de sus fieles seguidores. Si su curvilínea figura no fuera motivo más que suficiente para impactar en redes sociales, su erotismo y sensualidad añaden un extra que consigue dejar chorreando baba a propios y extraños.

Eso es precisamente lo que logró la cantante gracias a un video que subió a su cuenta de Instagram donde la intérprete aparece posando de pie junto a la ventana de un hotel de Las Vegas, presumiendo sus torneados encantos con un ajustado body de corte alto color negro y botas altas de cuero. Dichas prendas resaltaron a la perfección sus torneadas piernas y caderas de tentación.

Aunque en esta oportunidad optó por desactivar los comentarios, seguramente los más de 3 millones de admiradores que acumula quedaron un poco más enamorados de la belleza que exhibió la también empresaria.

En otra publicación Noelia aprovechó para enseñar un sensual traje de baño color blanco y lo bien que la pasó durante un día de relajación que disfruto a la orilla de una playa de Fort Lauderdale, Florida. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

