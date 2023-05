Noelia acalora Instagram modelando su nueva línea de leggings traslúcidos

Noelia acaloró a sus millones de fans al anunciar que su nueva línea de leggings estará a disposición del público este año. En su cuenta de Instagram, la cantante puertorriqueña compartió un video donde posa como toda una profesional enfundada con uno de los modelitos más impactantes de su colección.

La publicación acumula miles de visualizaciones y ha sido recibida con una avalancha de piropos por parte de sus seguidores y amigos, quienes tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de resaltar las espectaculares curvas que presume la intérprete en el material gracias a un escotado body rojo de corte alto, botas de látex y unos leggings traslúcidos muy favorecedores.

“Noelicious leggings traslúcidos…. Vienen fuerte de nuevo… #noelicious #Noelia💋”, escribió al pie del clip.

Algo que sin duda le encanta al público de Noelia es poder ver a la boricua luciendo sus modelitos de alto impacto en su vida cotidiana o durante sus presentaciones, a veces incluso no importa si estos son reveladores o no. Simplemente les gusta ver la curvilínea figura de la cual goza esta estrella latina de la música. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

