Noelia presume cuerpo de tentación con escotado body rojo hilo dental

Noelia es una verdadera especialista que sabe cómo conquistar a sus millones de admiradores de redes sociales. Hace unos días, la puertorriqueña aprovechó su cuenta oficial de Instagram para subir un video donde se le ve usando un ajustado bodysuit que es verdaderamente diminuto por la parte de atrás.

En el clip que compartió la cantante, aparece sosteniendo la cámara de su celular mientras presume desde varios ángulos su cuerpo de tentación con un escotado body color rojo tipo hilo dental que apenas cubre su retaguardia y lo más íntimo de su anatomía.

“Sábado sexy después del gimnasio… 😁”, es el epígrafe que utilizó Noelia en el material que ha acumulado miles de visualizaciones y cientos de buenos comentarios.

Sin duda alguna Noelia es una estrella provocadora y su Instagram está repleto de contenido candente. No hay día en que la también empresaria deje de publicar alguna foto o video con los que deja poco a la imaginación. Así lo demostró previamente cuando se animó a modelar enfundada con unas medias y un sostén semitransparentes animal print, mismos que forman parte de la colección 2023 de la nueva línea de ropa y accesorios de su marca Noelicious. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

