Natti Natasha estrena video con la participación de Raphy Pina desde la cárcel

Hace tan solo unas semanas Natti Natasha abrió su corazón con una canción que cuenta todo lo que siente ahora que Raphy Pina, su pareja y padre de su hija Vida Isabelle, está en prisión. Esto lo hizo desde el escenario de los Latin AMAs, en un increíble momento mágico dedicado a su amado.

La intérprete dominicana ahora vuelve a sorprender a sus fanáticos con un video de ese mismo tema llamado ‘La falta que me haces’. En este clip se narran varias historias, una tierna pareja y la de una madre con su hijo, quienes comparten la misma narrativa: aman a sus seres queridos sin importar ninguna situación: el amor es incondicional y lo más valioso para ellos.

En esta trama aparece Raphy Pina desde su celda en prisión. Las palabras de Natti Natasha van acompañadas con una melodía de bachata en esta oportunidad, mientras todas estás historias se van desarrollando visualmente.

“Hoy comparto con ustedes un video que viene cargado de mucho sentimiento, amor y lealtad a esas personas que AMAMOS sin importar la situación”, dijo Natti Natasha al compartir el clip en sus redes sociales.

Sus fanáticos rápidamente han reaccionado a este video musical. “No puedo verlo sin llorar”, “Un video que te arranca el corazón por donde quiera que lo mires”, “Directo al corazón, debemos dejar de juzgar tanto, todos somos humanos y cometemos errores”, “Lo vi en las historias de @raphypina y sin duda es inevitable llorar. Natty el tiempo de Dios es perfecto y menos de lo Pensado estarán juntos. Dios les continúe bendiciendo”, “Vale… también se llora donde el amor es sincero no hay distancia que pueda perder…” son algunos de los mensajes que le han dejado.

Cuando Natti Natasha estrenó esta canción frente a tanta gente en los Latin AMAs, ella expresó a través de su Instagram unas emotivas palabras que cuentan su historia:

“La música siempre ha sido el medio para expresar todo lo que siento y más en un momento tan difícil de explicar como este. No suelo hablar mucho, siendo esa mi manera no solo de cuidar mis sentimientos sino los de mi familia, amistades y todas las personas que aman a Raphy. En esta canción no quise guardarme nada y abrí mi corazón para que pudieran entender un poco de lo que siento y lo que estoy viviendo ahora mismo. Llorar es parte de nuestra naturaleza, y más cuando se ama a esa persona con locura, sigan luchando por los amores puros”.

Sigue leyendo: