Natti Natasha abre su corazón: confiesa cuál es el reto que enfrenta mientras Raphy Pina está en la cárcel

Cuando Raphy Pina fue condenado a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas el mundo de Natti Natasha, su pareja y madre de su hija Vida Isabelle, cambió. Ha pasado más de un año desde ese momento y ahora la cantante habla sobre cómo vivió ese momento de su vida y de la manera en la que actualmente está enfrentando esta situación, pues su vida y su carrera siguen adelante.

“Yo no sabía nada, fue un momento de tanto shock que tú simplemente no sabes nada. Literal… Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘¿Dios mío, cómo voy a hacer esto?'”, confesó la artista en exclusiva a ‘People en español’.

Sobre cómo ha sido la dinámica con Raphy Pina desde la prisión señala que ha habido mucha comunicación entre ellos.

“Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro”, expresó.

“Es ese reto de un día para otro no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo. Ha sido un reto no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos”, agregó también Natti Natasha, quien en la más reciente edición de los Latin AMAs dedicó una muy emotiva canción a su amado: ‘La fata que me haces’ fue el tema que ella cantó conteniendo sus lágrimas desde el escenario.

En estos momentos donde se preguntó cómo seguiría adelante, su hija Vida Isabelle, quien acaba de cumplir dos años y tuvo una gran fiesta de cumpleaños en Miami, fue su mayor motivación.

A esta celebración asistieron los tres hijos mayores de Raphy Pina: Chingui, Monty y Mia y sobre ellos Natti Natasha también habló en esta entrevista.

“Siempre nos comunicamos, siempre compartimos… Ellos han apoyado mucho. Somos una familia muy unida. Ellos aman a su padre y tienen mucha fe. Su papá los preparó muy bien para muchos procesos y para ser unos chicos tan jóvenes, han sido muy positivos”, dijo la dominicana.

