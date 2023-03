Ingrid Coronado asegura que Anna Ferro se niega a regresarle su propiedad y ya no le contesta los mensajes

La polémica entre Ingrid Coronado y Anna Ferro sigue creciendo. Recientemente Coronado hizo unas declaraciones en el programa ‘Ventaneando’ y aseguró que Ferro la tiene bloqueada de las redes sociales y no le atiende las llamadss.

Se debe recordar que la pelea entre Coronado y Ferro comenzó en junio del año pasado cuando murió el actor y presentador argentino Fernando del Solar.

Estas declaraciones llegan poco después de que la actriz y exesposa Del Solar dijera en ‘Sale el sol’ que está haciendo todo lo posible para que ella y sus dos hijos puedan quedarse con la herencia del difunto.

La principal propiedad que se están disputando es un apartamento en Cuernavaca, específicamente ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. En esta residencia Del Solar y Ferro vivieron luego de casarse en marzo de 2022.

El problema es que el apartamento fue comprado por el argentino junto a Coronado, quien antes fue su esposa. Esto quiere decir que el lugar le pertenece a ella.

Coronado dijo en ‘Ventaneando’: “Yo intenté buscarla, estoy intentando, pero no he obtenido respuesta. Yo he intentado hacer todo lo que está en mis manos”.

También compartió fotos de las conversaciones de WhatsApp e Instagram que ella no le responde. Coronado le ha escrito: “Hola, Anna me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, yo respeto tu duelo para no exponer a Franccesca, pero comprenderás que tengo responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar este tema de forma pacífica”.

También te puede interesar:

– Ingrid Coronado sobre el testamento de Fernando del Solar: “No esperaba que dejara desprotegidos a mis hijos”

– Anna Ferro dedica emotivo mensaje a Fernando del Solar tras declaraciones de Ingrid Coronado

– Fernando del Solar fue cremado con el último regalo de sus hijos