Exvocalista de Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, contrajo matrimonio con el futbolista Andre Gray

La exintegrante de la agrupación inglesa Little Mix, Leigh-Anne Pinnock, contrajo matrimonio este pasado fin de semana con el futbolista Andre Gray luego de haberse comprometido hace tres años antes del inicio de la pandemia del Covid y haber postergado la celebración luego de convertirse en padres.

Aunque Pinnock o Gray no hicieron oficial la información, el diario Daily Mirror dio a conocer la noticia con una serie de fotos de la boda que se llevó a cabo en la costa jamaiquina, un país que está bastante asociado con el actual futbolista del Aris Thessaloniki FC​ en Grecia.

Según la información del portal inglés, la pareja se casó en primera línea de la playa y la fiesta que se prolongó hasta bien entrada la noche. De las antiguas integrantes de Little Mix, sólo se detectó la presencia de Jade Thirlwall, un dato sorprendente teniendo en cuenta que las vocalistas no han dejado de insistir en que su relación de hermandad no se vería afectada por la disolución del grupo el año pasado.

Lo cierto es que ni Jesy Nelson, quien abandonó la formación en 2020, ni Perrie Edwards, que mantuvo una mediática relación con el cantante Zayn Malik, por entonces cantante de One Direction, acudieron a la despedida de soltera que le organizaron las mejores amigas de la novia el pasado mayo. Parece que sólo Jade y Leigh-Anne han conseguido mantener intacta su estrecha relación en esta etapa de cambios personales y profesionales.

Un día antes de su gran día, la artista inglesa publicaba en sus redes sociales un vídeo que la retrataba disfrutando de sus vacaciones jamaicanas con su ya marido y sus gemelos, de los que ha preferido no revelar sus nombres y cuyas apariciones en el Instagram de su madre son muy escasas.

Aunque los rumores sobre lo inminente de su boda no dejaron de intensificarse en las últimas semanas, muchos fans han reaccionado ahora a esa breve grabación con sorpresa e incluso incredulidad.

“Los novios quieren algo sencillo y muy romántico, sólo con la presencia de su círculo más íntimo. No va a ser la típica boda que se esperaría de grandes celebridades“, señaló una fuente al diario The Sun sobre el deseo de la pareja de pasar lo más desapercibidos posible.

Los ahora esposos se encuentran aprovechando las vacaciones de ambos para disfrutar de un merecido tiempo libre luego que Gray culminara su participación en la liga griega mientras que Pinnock no se encuentra inmiscuida en algún proyecto musical y disfruta su faceta como madre.

