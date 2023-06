Niurka Marcos opina sobre Luis Miguel: “Ni me gusta ni me excita”

Niurka Marcos fue tajante con sus declaraciones acerca de Luis Miguel, el astro mexicano que muy pronto estará de regreso a los escenarios tras 4 años de ausencia.

La cubana expresó estas palabras ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’. Ella fue enfática en que la voz del ‘Sol de México’ es increíble, pero aseguró que de ninguna manera iría a uno de sus conciertos. Además, no dejó de hablar de la vida personal del artista mundialmente conocido.

“A mí no me gusta él. Me gustan sus canciones, su voz extraordinaria, pero igual puedo comprarla donde quiera. Él, como artista, físicamente ir a un concierto, no. No me gusta él. Ni me excita ni me convence de nada. Sobre todo de saber lo feo que ha sido con tantas mujeres en la vida y con sus hijos… mal padre. Él a mí no me mueve, no le creo nada”, dijo Niurka Marcos sobre Luis Miguel.

Estas declaraciones de la cubana y ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ encendieron las redes sociales. Cientos de personas dejaron todo tipo de comentarios: algunos apoyan a Niurka Marcos mientras que otros expresan su apoyo a Luis Miguel.

“Luis Miguel bien triste y preocupado porque Niurka no va a ir a su concierto”, “Primera vez que estoy de acuerdo con ella”, Aunque el Liusmi no esté triste, no se le quita la razón a Niurka, no dijo nada que fuera mentira”, “Ella siempre sin pelos en la lengua”, “Así mismo me pasa me gustan mucho sus canciones pero como persona sobre todo lo de sus hijos…. Nada que ver” y “Luis Miguel no va a dormir al saber de estas declaraciones” son parte de esos mensajes que dejaron los internautas.

Luis Miguel de vuelta a los escenarios

Luis Miguel estará de regreso a los escenarios para ofrecerle al público que lo admira un show de altura, tal como siempre se ha caracterizado. Tras 4 años lejos de los shows el ‘Sol de México’ vuelve para enamorar aún más a sus fieles fanáticos que por décadas han seguido su carrera.

Las Vegas, Anaheim, Phoenix, San Diego, Los Angeles, Ontario, Palm Desert, Chicago, Nueva York, Miami, Tampa, Hidalgo, Dallas, Houston, San Antonio, Austin, Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara son algunas de las ciudades que visitará con esta gira.

