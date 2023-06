Tokischa recibe una sorpresiva llamada de Madonna en medio de una entrevista

Tokischa ha conquistado al mundo con su música y su personalidad: su carrera sigue avanzando y ahora ha llegado a ‘La resistencia’, uno de los programas nocturnos más vistos de España.

La rapera nacida en República Dominicana fue entrevistada por David Broncano acerca de diversos temas sobre su vida y carrera en el mundo de la música, pero uno de los momentos que cautivó al público televidente y a los presentes en el estudio fue cuando Tokischa recibió una inesperada llamada de Madonna, la cantante mundialmente conocida como la reina del pop.

“¿Quién te llama?”, le pregunta David Broncano a Tokischa cuando su teléfono suena. Sin mucho qué esperar, la dominicana contestó la llamada en altavoz para que todos los presentes pudieran escuchar su voz.

Broncano preguntó si podía conversar con Madonna y ella aceptó, pero antes cantó para todos parte del famoso tema ‘la isla bonita’.

El presentador de ‘La resistencia’ le preguntó a Madonna si conocía el programa y ella aseguró que sí, que había escuchado de él, pero también reclamó que nunca había sido invitada al show.

Posteriormente, recibió la invitación por parte de Broncano y con mucho gusto ella aceptó la posibilidad de verse en el popular show español.

Los internautas no tardaron en reaccionar a este hecho: hubo desde quienes cuestionaron que en verdad esa mujer fuera Madonna, hasta quienes defendieron la amistad que existe entre ambas cantantes.

“Si yo tuviera el número de Madona, la agrego como MADONA LA GRINGA FAMOSA MUNDIAL Y MI AMIGA INTIMA…. ella solo le pone MB”, “No me pareció Madonna para nada”, “EN SHOCK… No me gusta Tokisha, pero Wowwwwww lograr que Madonna le reclamé por no devolverle la llamada”, “Si es su amiga en lo personal”, “Para que vean a la Tokischa popola. Madonna es su íntima amiga” y “Ese Inglés Espectacular Mi Toki” son parte de los comentarios que dejó este momento.

