Video: Tucker Carlson lanza el primer episodio de su nuevo programa en Twitter

El ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, lanzó su nuevo programa “Tucker on Twitter”, criticando a los “medios estadounidenses” por ser “activamente hostiles” a cualquiera que desafíe las narrativas oficiales.

“Pero en su mayoría simplemente ignoran las historias que importan. ¿Qué pasó con los cientos de miles de millones de dólares estadounidenses que enviamos a Ucrania? Ninguna pista”, dijo Carlson.

“¿Qué pasó exactamente el 11 de septiembre? Bueno, todavía está clasificado. ¿Cómo hizo Jeffrey Epstein todo ese dinero? ¿Cómo murió? ¿Qué hay de JFK? Y así hasta el infinito”, preguntó el presentador a su audiencia en Twitter.

“Los medios no solo no están interesados ​​en nada de esto, sino que son activamente hostiles con cualquiera que lo esté. En periodismo, la curiosidad es el crimen más grave”, agregó Carlson.

El ex presentador de Fox News se sumergió en una breve lección de historia, destacando cómo los ciudadanos rusos que vivían bajo el gobierno de la Unión Soviética en la década de 1970 “tenían una comprensión completamente distorsionada de los Estados Unidos” debido a la información manipulada que se les proporcionó.

Los pocos rusos que sabían la verdad obtuvieron su información a través de transmisiones de radio de onda corta “a veces bajo las sábanas para que los vecinos no las escucharan”, dijo Carlson.

“Cincuenta años después, es desconcertante considerar las ironías aquí: somos nosotros los que vivimos en la ignorancia ahora. El gobierno de los Estados Unidos ha logrado clasificar más de mil millones de los llamados documentos públicos“, agregó.

“Entonces, en este momento no podemos saber qué están haciendo nuestros líderes. No se nos permite saber. Por definición, eso no es una democracia”, continuó Carlson.

“Ese es el programa. Así es como la mayoría de nosotros vivimos ahora aquí en los Estados Unidos”, concluyó en su capítulo de poco más de 10 minutos.

Cabe recalcar que Fox News Media anunció el 24 de abril que se separaba de Carlson, un gran cambio para la cadena dado que era el presentador más visto del canal.

La medida se produjo pocos días después de que Fox resolviera una demanda por difamación con Dominion Voting Systems por $787.5 millones de dólares, un caso que reveló mensajes enviados por Tucker y otras personalidades de Fox a raíz de las elecciones de 2020.

Sigue leyendo:

· Tucker Carlson anuncia nuevo programa tras salir de Fox News

· Tucker Carlson fuera del canal Fox News

· Video: Presidente de El Salvador dice que “no pueden eliminar” al presentador Tucker Carlson