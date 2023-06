Nadia Ferreira hace un anuncio sobre su bebé con Marc Anthony

Falta poco para que el bebé que están esperando Nadia Ferreira y Marc Anthony llegue al mundo. La pareja de recién casados que anunció que estaban en la dulce espera el 14 de febrero no ha confirmado la fecha exacta del nacimiento del bebé, pero la paraguaya reveló que falta muy pero muy poco para ese momento tan especial.

“Pronto estarás en mis brazos!! ♥️”, dijo al mostrar su gran barriguita en un vestido de rayas multicolores desde la comodidad de una cama en un lindo y agradable jardín.

Hace tan solo unas semanas se celebró el baby shower y algo que sorprendió al público fue la aparente ausencia de Marc Anthony, pues al cantante de salsa no se le vio en ninguna foto ni video de lo que fue esa tarde tan especial que se festejó desde el yate del artista.

La modelo vivió este momento de su embarazo junto a su madre, hermana y muchos amigos. A través de las redes sociales disfrutamos de muchos de los detalles de la celebración para el bebé que viene en camino y del que se especula es varón. La decoración fue de animales: la jirafa, el elefante, un león y hasta un mono estuvieron presentes en la decoración de la mesa donde había globos, pastel y algunos bocadillos.

Al ver esto, rápidamente los internautas se preguntaron en dónde estaba Marc Anthony y por qué no asistió a este momento tan especial.

Al tiempo que Nadia Ferreira dejaba ver parte de esta fiesta, Marc Anthony mostraba un tierno momento junto a sus dos hijos mayores, esos que tiene con Dayanara Torres, pues su hijo Cristian Muñiz Torres se graduó en la prestigiosa universidad ‘Parsons School of Design’ y el artista no faltó a esa ceremonia tan especial, que significó el reencuentro con su ex esposa.

Sigue leyendo: