Walt Nauta: el asistente de Donald Trump que también fue acusado de delitos federales por el manejo de documentos clasificados

Walt Nauta, un veterano de la Armada de Estados Unidos y que era asistente del ex presidente de EE.UU., Donald Trump, también fue acusado de delitos federales durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump. Así lo informó el diario The New York Times.

Nauta fue acusado de conspiración, de hacer falsas declaraciones y de retención de documentos que Trump se llevó luego de dejar la Casa Blanca. También fue acusado de obstrucción de la justicia, de acuerdo con un reporte de CNN en Español.

Nauta aparentemente participó en el movimiento y traslado de cajas con documentos clasificados en la propiedad de Trump, Mar-a-Lago, en Florida. Con la ayuda de un trabajador de mantenimiento del resort privado, Nauta habría movido cajas de la localización antes de que funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutaran una orden de allanamiento en las instalaciones el año pasado. Así lo indica parte de la acusación.

Originariamente nativo del territorio estadounidense de Guam, Nauta se enlistó a la Armada en el año 2001, según reseñó The New York Times. Posteriormente, trabajó durante la administración de Trump, donde se convirtió en uno de los asistentes más valorados por el ex presidente republicano.

Una vez que Trump dejó la Casa Blanca, Nauta se retiró de la Armada y empezó a trabajar con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, siempre manteniendo un perfil bajo.

De ser hallado culpable, Nauta podría llegar a recibir sentencias de hasta 20 años en prisión.

Actualmente, Trump está acusado de 37 cargos criminales por el manejo de documentos clasificados, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

El ex presidente ha sido acusado ante un tribunal en Miami de los 37 delitos federales que incluyen retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración. Su comparecencia ante la corte está programada para el próximo martes. Así lo informó la agencia de noticias EFE.

No obstante, el ex mandatario estadounidense ha mantenido su inocencia.

“Esta acusación ridícula y sin ninguna base que ha lanzado contra mí el Departamento de Justicia de Joe Biden acabará siendo recordada como el peor abuso de poder de la historia de nuestro país”, dijo Trump durante unas declaraciones públicas reseñadas por EFE.

