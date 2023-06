Marjorie de Sousa celebra al ritmo de Karol G un nuevo logro de su hijo Matías 

Marjorie de Sousa es una madre orgullosa. Su hijo Matías consiguió un nuevo logro que a ella le emociona muchísimo y que ha decidido compartir con sus millones de seguidores de Instagram.

Matías, el hijo que tuvo como fruto del amor con Julián Gil, practica karate y ha conseguido un nuevo color de cinturón: ahora posee con mucho orgullo su cinturón amarillo y este es el motivo que infla de felicidad a su mamá.

La actriz venezolana compartió una serie de videos de su hijo en sus clases de karate y también mostró una foto en la que aparecen juntos, muy sonrientes, con el cinturón amarillo y con el diploma que obtuvo el pequeño.

“Esta canción se queda corta con lo que me haces sentir!!! Papito lindo estoy muy orgullosa de ti. Cada día me sorprendes más, eres tan disciplinado, enfocado, perfeccionista, dedicado, lo que más me impresiona de ti es tu seguridad para emprender cosas tan chiquito mi pollito, te amo mi amor. Me enseñas tanto cada día. Hoy te aplaudo, eres mi campeón”, dijo la famosa actriz.

La canción a la que se refiere es ‘Ocean’ de Karol G, una linda canción de amor que se adapta a la perfección a este momento entre madre e hijo, pero que tal como ella asegura se queda corta para tanto amor.

En los comentarios el pequeño recibió muchos mensajes de felicitaciones por parte d los seguidores de su madre. “Tan lindo el pequeño karateca Dios lo bendiga y cuide siempre abrazos para ambos”, le dijo una internauta.

De manera constante Marjorie de Sousa comparte tiernos momentos que vive junto al pequeño Matías. Uno de los más recientes que podemos ver en su perfil fue cuando se festejó el Día del Niño. “Te amo pedazo de mi ser, gracias por devolverme la alegría de mi niña interior. Te amooooooo”, dijo junto a una serie de videos de Matías disfrutando de diversos momentos y actividades muy divertidas.

