Marjorie de Sousa se fue a un retiro: “Si es para el perdón te felicito”

Marjorie de Sousa confesó que se fue a un retiro en Cancún durante el fin de semana. La actriz venezolana compartió un video de lo que vivió durante esos días de desconexión, donde fue de visita a las paradisíacas playas de la zona y participó en otras actividades.

“Hace unos días tuve la oportunidad de hacer un retiro con @juanlucasmartinoficial. La verdad les puedo decir que fue una grata sorpresa y sobre todo un regalo para el alma, el cuerpo, el espíritu. Si tienes ganas de regalarte algo especial. Intenta esto. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS @juanlucasmartinoficial y a todo tu equipo por este fin de semana de pura magia”, dijo De Sousa al mostrar el video.

En los comentarios hubo muchas personas que la apoyaron en esa decisión que tomó, pero también hubo mensajes más profundos en los que los internautas hicieron posible referencia a situaciones personales de la actriz venezolana.

“Si es para trabajar el perdón y el arrepentimiento te felicito”, “Que bien que fuiste a un retiro, para que limpies tú corazón”, “No te sirve de nada tanto retiro” y “Me imagino que ahora Maty podrá ver a su papi?? digo yoooo”. Este último comentario tiene que ver con la imposibilidad que tiene Julián Gil de compartir con Matias, el hijo que tiene con Marjorie de Sousa.

A la venezolana la han criticado de manera constante por no permitir que su pequeño comparta con su padre. Hace pocos días, el actor y presentador argentino le suplicó a la madre de su hijo que los deje compartir tiempo juntos.

“Podrías estar aquí dos horas hablando del tema y se me hace muy complicado. Lo único que yo voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones: te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, dijo él desde su programa ‘Siéntese quien pueda’.

