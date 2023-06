Alejandro Sanz: “Yo volveré a juntar mis pedazos justo enfrente de quienes me rompieron”

Alejandro Sanz se convirtió en la celebridad que acaparó todos los titulares hace algunas semanas. El cantante español publicó un mensaje en Twitter sobre el cual debatieron famosos, fans, periodistas y especialistas. Se habló de cansancio laboral, depresión y hasta de problemas económicos como posibles causas y detonantes.

El intérprete de “El Alma al Aire” escribió: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Encontrar o al medios identificar de manera concreta qué pudo haber sucedido en la vida de Sanz para inspirar estas palabras despertó una búsqueda implacable en su entorno. Se desveló así que recientemente terminó su relación amorosa con Rachel Valdés y el paparazzi Jordi Martin dijo que un amigo del cantante lo había traicionado y que hasta llegó a perder una valiosa propiedad en Miami por culpa del mismo.

Rachel Valdes y Alejandro Sanz en la alfombra roja de los premios “Cadena Dial” 2022. Para ese entonces todavía eran una pareja feliz. / Foto de Getty Images.

La prensa sensacionalista tenía entonces dos posibles culpables. Sobre el amigo Alejandro no ha dicho nada, mientras que sobre Valdés sí se promulgó, ya que ésta estaba siendo el blanco de severas críticas, por ya no estar con el cantante en sus horas más bajas.

Dejando atrás lo que se dice y lo que se inventa sobre el español. Tenemos ahora una nueva declaración de Sanz en la que se muestra con mayor ánimos para enfrentarse a lo que vendrá. “Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron”, escribió el madrileño en Twitter. Sus palabras nuevamente parece la antesala de lo que será la lírica de sus nuevas canciones.

Pero ahora sus fans no sólo celebran el nuevo aliento de su artista, luego de esta magnífica declaración nos topamos que en efecto a nivel musical se vienen nuevos vientos para Sanz, ya que se ha unido a la familia de Sony Music y dejó ir esta noticia así:

Hoy comienza un nuevo camino, me uno a la gran familia de @SonyMusicSpain . Amigos y música, no puedo pedir más. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos @seitrack“, escribió Alejandro Sanz en Twitter.

Ante lo anterior resta esperar. Conociendo la música de Sanz existe la enorme posibilidad de que entendamos mejor todo este panorama cuando nos volvamos a encontrar con un nuevo disco en donde seguramente al menos una canción estará inspirada en estos momentos que van más allá de nuestro entendimiento.

Sigue Leyendo más de Alejandro Sanz aquí:

· Alejandro Sanz manda mensaje donde pide respeto y muestra su admiración por Rachel Valdés

· Aseguran que Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron su relación de más de tres años

· Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, ha reaccionado al mensaje de éste y dice: “Está cansado”