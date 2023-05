Yanet García presume sus curvas posando en ajustado body de corte alto

Yanet García hizo de las suyas y volvió a enloquecer las redes sociales. La “chica del clima” compartió una imagen y un video que han dejado con la boca abierta a muchos de los más de 12 millones de admiradores que tiene en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad y como no podía ser de otra manera, la regiomontana aprovechó para sacar a relucir su lado más sensual en una sesión donde se dejó admirar posando de pie mientras presume sus curvas con tacones color nude y un ajustado body azul de corte alto que por delante y por detrás es un verdadero hilo.

“Sabes dónde encontrarme 🔥”, escribió al pie del clip que en tan solo unas pocas horas ya ha conseguido recaudar miles de visualizaciones y cientos de comentarios halagadores.

“Estás guapísima 😍😍”, “Tremendo cuerpo el de esta mujer 🔥🔥” y “Demasiado sexy y atractiva 😋🙏”, son algunos de los mensajes que le mandaron.

Esta no es la primera vez que la guapa Yanet García eleva la temperatura de la famosa red social con bañadores atrevidos que poco cubren sus encantos. Hace unos días se animó a modelar con un bañador color negro que dejó poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

