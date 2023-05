Yanet García deja poco a la imaginación modelando en topless y medias de red

Yanet García es una de las chicas más deseadas del mundo del espectáculo y además le encanta presumir su cuerpo casi al natural, tal como lo hizo en un reciente video donde no tuvo reparo para realizar un sensual topless y usar unas medias de red, dejando poco a la imaginación.

En el clip que la llamada “chica del clima” compartió en sus historias de Instagram, aparece en sugerente pose sobre una mesa de cristal, mientras cubre sus senos con una mano y dando la espalda a la cámara muestra sus prominentes caderas.

Luego de haber causado conmoción gracias a su torneada anatomía y deleitar la pupila de sus más de 14.8 millones de admiradores, la joven de 32 años fue recompensada con toda clase de comentarios halagadores.

En otra publicación, Yanet García ya había derrochado erotismo y sensualidad a través de un video que seguramente paralizó corazones, gracias a que la influencer exhibió su escultural figura enfundada con una tanga negra y camisa de color azul que lució sin sostén, mientras aparece sumergida en una piscina. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

