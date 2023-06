Gobernador de Maryland considera que prohibir libros sobre temas LGBTIQ+ o de historia afroamericana es “castrante” para los niños de EE.UU.

El gobernador demócrata del estado de Maryland, Wes Moore, aseguró en una entrevista, ofrecida a Jen Psaki en MSNBC, que la prohibición de libros impuesta por ciertos legisladores conservadores a lo largo del país es “castrante” para los niños.

“Sigo escuchando a la gente argumentar que se está haciendo porque no queremos que nuestros estudiantes sientan incomodidad o culpa“, dijo Moore a Psaki en la entrevista, la cual fue reseñada por el portal de noticias The Hill.

“Pero eso no es verdad”, acotó Moore. “No se trata de hacer sentir a los niños incómodos. Se trata de decirles a los niños que no deberían entender su propio poder. Es castrante“, agregó el gobernador.

De acuerdo con The Hill, ciertas escuelas y librerías a lo largo del país han tenido que lidiar con la presión de los padres, así como de ciertos legisladores republicanos, para prohibir a los jóvenes el acceso a libros que contengan temas relacionados con la comunidad LGBTIQ, así como de la historia afroamericana.

Moore hizo alusión a una escuela en el condado de Miami Dade que emitió restricciones en contra de la poeta americana Amanda Gorman. Esto debido a que algunos padres consideraron que sus libros abordaban temas inapropiados para los estudiantes.

Recientemente, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (conocida como NAACP, por sus siglas en inglés) emitió recientemente una alerta de viaje en la que aseguran que el estado de Florida, presidido por el gobernador Ron DeSantis, se ha convertido en una entidad “hostil para los afroamericanos” y para los individuos de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con un reportaje de CNN, bajo la administración de Ron DeSantis, el estado de Florida ha prohibido la enseñanza escolar de la teoría crítica de la raza, la cual implica un análisis crítico de la historia de Estados Unidos, así como el reconocimiento del racismo sistémico en la estructura social del país.

Asimismo, DeSantis aprobó recientemente una ley para prohibir las terapias de afirmación de género para los jóvenes transgénero.

Específicamente, la ley prohíbe a los profesionales médicos de Florida que administren medicamentos bloqueadores de pubertad (los cuales funcionan bloqueando hormonas que causan cambios en los cuerpos relacionados con la pubertad). La normativa también prohíbe las terapias de reemplazo de hormonas y las cirugías para los jóvenes transgénero que sean menores de edad.

Sigue leyendo:

– Activistas ugandeses se manifiestan contra la nueva ley que arremete contra la comunidad LGTBQ

– Gobernador de California cuestiona a Target por retirar mercancía LBGTIQ+ de sus anaqueles

– Autoridades sanitarias de Estados Unidos reportan que uno de cada cinco adolescentes LGBT intentó suicidarse