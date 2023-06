Peso Pluma y la elevada cifra que cobra por cantar en público

El cantante Peso Pluma se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera artística, debido a que ha logrado tener gran receptividad no solamente en México, también en varios países donde no paran de escuchar las letras de sus canciones.

Julio Preciado hace poco lo entrevistaron en el programa ‘De primera mano’, momento donde aprovechó para explicar que el regional mexicano es un género bastante diferente al de corridos tumbados. Por ello, manifestó que ambos ritmos deben ser respetados.

Posteriormente, manifestó que nuevos artistas quieren cobrar elevadas sumas de dinero por los shows que realizan, hecho que lo hizo estallar por él haber trabajado en una banda y no pedir un exagerado monto cuando hay más músicos. Por ello, reveló lo que pide Peso Pluma para poder interpretar sus canciones públicamente.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del joven cantante, estaría solicitando una cifra mayor a $875,000 dólares.

“Para qué ocupamos todo esto, si llega un artista nuevo y con cinco monitos cobra millonadas de pesos, quieren cobrar millonadas de pesos. Mira, lo último que yo supe que Peso Pluma estaba pidiendo 15 millones de pesos, sí, señor, y a ver si lo aceptaban“, dijo.

“Los nuevos deben respetar la trayectoria de los cantantes de corrido tumbado. Este género que está de moda no es regional mexicano, no sé en donde encasillarlos, no tienen nada de trayectoria comparada con los otros”, manifestó.

No está para ser telonero

Preciado aclaró que la carrera profesional de cada uno debe ser respetada, pues a muchos les ha llevado años poderse mantener en el lugar en el que están en este momento de sus vidas. Por ello, dijo que no es capaz de aceptar un contrato donde lo inviten a ser un “telonero”.

“(Es una) grosería, una falta de respeto, no estamos para ser teloneros que estén encabezando el movimiento ahorita, cuánto tiempo van a durar en la cúspide, pero juntos todos lo que están ahorita no creo que llegue a los 65 años de trayectoria”, añadió.

Antes de finalizar declaró que no existe ningún tipo de diferencias, solamente espera que no los comparen: “No tenemos nada en contra, pero que no nos involucre, que no involucre un género con otro, que sigan triunfando, que bueno que estamos demostrándole al mundo que en México se hace música para todos los gustos, pero que no vengan a confundir al género regional mexicano”.

