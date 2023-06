Adamari López es fuertemente criticada por usar un ajustado short que le marcó todo

La presentadora de televisión Adamari López hace unos meses reveló que compartir reels en la red social de la camarita es algo que la apasiona en su totalidad, hecho por la que de manera constante termina publicando uno casi a diario.

Para comenzar la semana subió un video donde se puede apreciar que está comiendo, mientras que su vestuario fue un crop top azul y un short dorado ceñido a su figura, y que sin duda causó gran sensación por como le quedaba a la también actriz de 52 años.

“Lunes de autoestima y yo estoy riquísima, ¿quién amanece con este mood?”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

Adamari cuenta con más de ocho millones de seguidores en la aplicación, y muchos de ellos se tomaron unos segundos de su tiempo para emitir expresiones negativas por el vestuario que lució, y es que varios coincidieron en que está “mayor” para ponerse esos atuendos.

“Señora Adamari, ese short no le luce”, “Yo solamente vine a ver los comentarios por el short”, “¿Esos shorts de dónde son?”, “Terrible le queda el tiro con ese pantalón”, “Mírate en un espejo antes de publicar tus fotos, el tamaño de tu short es pequeño”, “Qué feo está ese short, ¿por qué no revisas el video antes de publicar?”, “Labios compartidos”, “¿A cuánto es la empanada?”, “Sácale la cédula, por favor ya estás mayor”, “Ese short no es adecuado porque se nota la parte de enfrente y se marca”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

López responde a las críticas

La puertorriqueña en diversas ocasiones ha demostrado que poco le importa lo que terceros puedan opinar sobre su vida. Por ello, no fue un problema los comentarios negativos que recibió por el vestuario que generó gran controversia, hecho que la llevó a colgar una publicación en la red social de la camarita:

“Afirmaciones para una semana exitosa. Puedo lograr lo que me proponga”. Además, agregó lo siguiente: “Hoy seré mejor que ayer. Vivo el momento y lo disfruto. Tengo todo para ser feliz. Disuelvo las limitaciones de mi pasado. Tú puedes”.

