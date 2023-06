Adamari López sobre su futuro laboral: “Me encuentro abierta a las oportunidades”

Hace algunas semanas muchos quedaron sorprendidos por la inesperada salida de Adamari López de Telemundo. La presentadora que hizo vida en la cadena por más de 10 años dijo adiós mediante un muy emotivo video en el que repasó parte de lo vivido en todo ese tiempo.

Ahora la conductora boricua habla sobre su futuro en el ámbito laboral. Ella está abierta a nuevas oportunidades que signifiquen crecimiento en su carrera profesional.

“En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional… Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”, dijo la boricua en exclusiva a ‘People en español’.

Además, también destacó la manera en la que se mantiene saludable en todos los aspectos, incluido el espiritual y mental. “Siempre he sido muy creyente y tengo una comunicación diaria con Dios, además de que disfruto ir semanalmente a la iglesia. Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”, expresó la también actriz.

Hace pocos días Adamari López arribo a los 52 años y lo celebró con un lindo viaje a la playa en compañía de sus seres queridos.

“Les comparto un poco de lo que fue mi fin de semana pasado celebrando mi cumpleaños cargado de la mejor energía, compañía y lugar! Hoy lo recuerdo como queriendo estar de nuevo allá. GRACIAS a todos por mi sorpresa y por hacerme sentir especial!”, dijo al publicar una serie de imágenes de lo que fue este viaje al mar y disfrutando desde un yate y la orilla de la playa junto a parte de sus seres más cercanos.

En este viaje Adamari López grabó un reel que se ha convertido en uno de los más personales que ha hecho, pues frecuentemente este tipo de videos los realiza para hacer reír a su público.

En el clip se le ve caminando por la playa y al publicarlo agregó la siguiente frase a su video: “Lista para comenzar una nueva semana llena de oportunidades y nuevas aventuras 🔋💕 ¿y ustedes?”.

