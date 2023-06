Autoridades incautan 1,000 libras de marihuana en decenas de negocios ilegales en NY

Como parte de la nueva ley de control contra el comercio ilegal de la marihuana, las autoridades lograron incautar 1,000 libras de cannabis y casi $11 millones de dólares en productos derivados ilícitos a través de un esfuerzo interinstitucional coordinado.

La gobernadora Kathy Hochul anunció este jueves los resultados de las primeras acciones contra las empresas de cannabis sin licencia y en las primeras semanas de trabajo de la Oficina de Control de Cannabis (OCM por sus siglas en inglés) y el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, para frenar el negocio ilícito de marihuana en el estado.

“Bajo los nuevos poderes por los que luché en el presupuesto estatal de este año, ahora podemos hacer cumplir la ley contra las empresas que venden cannabis ilegalmente, y me enorgullece informar que en solo las primeras tres semanas de nuestros esfuerzos, hemos incautado casi $11 millones de dólares productos ilícitos de las calles”, expresó la gobernadora Hochul en un comunicado.

“Estos negocios sin licencia violan nuestras leyes, ponen en riesgo la salud pública y socavan el mercado legal de cannabis, y con las nuevas disposiciones estamos enviando un mensaje claro y fuerte: si vende cannabis ilegal en Nueva York serás atrapado y serás detenido”, agregó la funcionaria.

Desde el 7 de junio, la Oficina de Administración de Cannabis (OCM) del Estado de Nueva York y el Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF) han realizado inspecciones conjuntas en 33 negocios en la ciudad de Nueva York, Ithaca y Binghamton que no tienen licencia para vender marihuana.

Las dos agencias han emitido Avisos de Infracción a 31 de estos negocios, de los cuales se han incautado y catalogado un mínimo de 1,000 libras de cannabis ilícito con un valor estimado de casi $11 millones, y aún quedan más por establecer. La aplicación de la ley continuará semanalmente en todo el estado, y OCM reclutará activamente oficiales adicionales con el objetivo de poner fin a la venta ilícita de cannabis informaron las autoridades.

La nueva legislación de aplicación adoptada como parte del Presupuesto ha autorizado a la OCM a imponer sanciones civiles contra los negocios de cannabis sin licencia, con multas que comienzan en $10,000 por día y aumentan hasta $20,000 por la conducta más agresiva. La nueva ley también ha autorizado a la agencia a buscar una orden judicial estatal para en última instancia cerrar con candado a las empresas que violen repetidamente la ley, entre otras sanciones. Además, la ley tipifica como delito vender cannabis y productos de cannabis sin licencia.

Control al pago de impuestos

Además de los poderes otorgados a la OCM, la nueva medida también faculta al DTF para realizar inspecciones reglamentarias de los negocios que venden marihuana para determinar si se han pagado los impuestos correspondientes y para imponer sanciones civiles en los casos en que no lo hayan hecho. La legislación también establece un nuevo delito de fraude fiscal para las empresas que intencionalmente no recaudan o remiten los impuestos requeridos sobre el cannabis o que, a sabiendas, poseen para la venta cualquier cannabis sobre el cual se requería pagar impuestos pero no se pagó.

“Hoy, la gobernadora Hochul lanzó una fuerte advertencia a todos los negocios que venden cannabis sin licencia: el estado de Nueva York vendrá a cerrarlos. Gracias a los esfuerzos del gobernador, nuestros equipos de cumplimiento están trabajando todos los días para poner fin a la proliferación de productos sin licencia. La OCM se compromete a proteger la salud pública y garantizar la seguridad del consumidor”, expresó Chris Alexander, director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Cannabis del Estado de Nueva York.

“El auge de las tiendas de tabaco ilegales representa una amenaza significativa para la industria de la marihuana legal cuidadosamente establecida en Nueva York. Estos establecimientos sin licencia y sin regulación no solo ignoran las reglas y los estándares defendidos por las distribuidoras con licencia, sino que también carecen de responsabilidad por sus acciones, especialmente en la venta de marihuana a nuestros hijos menores de edad”, mencionó la senadora estatal Nathalia Fernández.

Si se determina que un establecimiento está sin licencia y vende productos de cannabis después de que OCM emita un Aviso de infracción/Orden de cese, puede imponer una multa adicional por día de hasta $20,000 dólares. Además, si la empresa sin licencia elimina el Aviso de infracción o advertencia de la OCM adherido al escaparate de la empresa, la empresa está sujeta a una multa de hasta $5,000.