Mataron a un hombre afuera de una bodega al comenzar el día en Nueva York

Un hombre de 36 años fue asesinado a tiros frente a una bodega en Bedford-Stuyvesant (Brooklyn, NYC) temprano la mañana de ayer.

Al parecer la víctima estaba a punto de mover su Honda Accord color negro de una zona de estacionamiento prohibido cuando el pistolero se le acercó justo antes de las 7:30 a.m. del miércoles.

Oficiales de la policía de Nueva York que respondieron hallaron al hombre baleado en el torso en la esquina de las avenidas Gates y Nostrand, afuera del negocio “Mr. Gates Deli”. La víctima fue llevada a NYC Health & Hospitals/Kings County, donde lo declararon muerto, reportó Daily News.

Testigos dijeron a CBS News que el pistolero disparó varias veces al pecho de la víctima y no se intercambiaron palabras. Después huyó a pie. No está claro el motivo del crimen ni si ambos se conocían. El nombre del fallecido, padre de un bebé, no fue divulgado de inmediato, pendiente de notificación familiar.

En el lugar se encontraron cuatro casquillos de bala, dijeron las fuentes al New York Post. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Los tiroteos en la ciudad de Nueva York han disminuido este año en comparación con 2022, pero los últimos días han sido sangrientos. Del sábado a lunes 27 personas fueron baleadas, en comparación con 15 durante el mismo período del año pasado. Las víctimas mortales incluyen a un joven padre hispano supuestamente baleado por un vecino en venganza por una pelea previa en El Bronx y un adolescente de 16 años asesinado a quemarropa la tarde del lunes en Brooklyn.

Luego el martes un joven patinetero resultó herido al ser baleado en una pelea porque al parecer tropezó un auto lujoso en Queens.