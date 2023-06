Shakira abre su corazón: “La música me salvó la vida”

“Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida”, dice Shakira sobre sus hijos Milan y Sacha, quienes son parte de los pilares fundamentales de su vida. Hace tan solo unas semanas los tres juntos nos conmovieron con ‘Acróstico’, una canción que la colombiana escribió para sus hijos y que los tres interpretaron juntos.

Ahora que la familia reside en Miami en esta nueva etapa de su vida Shakira confiesa que la música, como siempre hemos sabido, ha sido su mejor aliada. ‘Acróstico’ y la famosa sesión con Bizarrap en donde habla de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí han sido dos éxitos mundiales.

“La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles… Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”, así lo revela la barranquillera en una entrevista exclusiva con ‘People en Español’, a propósito de que lidera la lista de ‘Los 50 más bellos’.

Sus hijos Sacha y Milan son su apoyo ideal, tal como en Acróstico’ lo demostraron: “Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”, agrega.

Ahora que hacen vida en un nuevo país, rodeados de una nueva realidad, han tenido todos que adaptarse. Este año se ha dedicado a sacar a flote su vida fuera de España y cuando sus hijos están en el colegio o con Gerard Piqué ella se dedica al trabajo o a divertirse. La hemos visto disfrutando del surf, de la Fórmula 1, de comidas con amigos y hasta en premiaciones y exposiciones de arte.

“El resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”, expresa la artista para ‘People en español’.

Sigue leyendo: