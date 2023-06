Becky G finalmente habla de cómo ha sido su año tras la infidelidad de Sebastian Lletget

Hace algunos meses Becky G estuvo en el ojo del huracán tras conocerse que su prometido, el futbolista Sebastian Lletget, le fue infiel. Desde entonces se desconoce el estatus de la relación que estaba encaminada al matrimonio, pues Becky G nunca habló de manera pública de la situación.

Ahora que la cantante está presente en la lista de ‘Los 50 más bellos’ de People en español ha dejado saber un poco de lo que ha vivido durante este año y que puede estar directamente relacionado con el escándalo por infidelidad que protagonizó en su relación.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, dijo la joven cantante a la revista.

Sin embargo, los detalles faltaron a pesar de que habló del amor. “El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, destacó Becky G en esta entrevista.

El amor propio juega un papel fundamental en su vida y por eso habla tanto de él. Para la cantante de 26 años el amor propio se trata de aceptar quién eres realmente. “Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto”, afirmó.

Todo parece indicar que en este momento de su vida Becky G está completamente enfocada en sí misma.

Su reaparición tras la infidelidad

Luego de las disculpas públicas que su prometido Sebastian Lletget le dio, Becky G tuvo su primera aparición ante el mundo al asistir a la ceremonia de IHeartRadio Musica Awards 2023 en el Dolby Theatre de Hollywood a finales del mes de marzo.

Con un sensual vestido negro, al que muchos señalaron como el famoso ‘vestido de la venganza’ que usó Lady Di hace muchos años, fue que la cantante de orígenes mexicanos apareció para recibir el galardón por ‘Mamiii’, el tema que tiene junto a Karol G y que se convirtió en un himno de empoderamiento femenino y un éxito que recorrió miles de rincones del mundo.

