Becky G tuvo una caótica llegada a México: entre empujones, le preguntaron si perdonó a Sebastian Lletget

Becky G ya se encuentra en México para lo que será su presentación de este domingo en el festival Tecate Emblema, pero su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México se vivió con mucha intensidad.

Cuando la cantante bajó del avión y caminaba el trayecto desde el aeropuerto hasta el auto que la esperaba para llevarla a su destino, los reporteros y paparazzis no dieron tregua en busca de alguna respuesta de la cantante de origen mexicano, la cual no obtuvieron.

En medio de la rápida caminata y de Becky G protegida por miembros de su equipo de seguridad los reporteros preguntaban especialmente por Sebastian Lletget, el prometido de la cantante que le fue infiel y acerca de la boda. Hasta ahora no se sabe si la pareja continúa junta con sus planes de llegar al altar en pie y eso motivó las preguntas de los periodistas que también caminaban velozmente junto a la cantante que, con ayuda de sus guardaespaldas, logró subirse a la camioneta gris que la trasladó.

En el video que se viralizó en redes sociales sobre ese momento se escucha a los reporteros decir que fueron golpeados y señalan que alguien se cayó y tuvo raspones. Los trabajadores de los medios de comunicación acusaron a Becky G de tener una mala actitud hacia ellos, pues ella decidió no responder las preguntas e irse rápidamente del aeropuerto.

En las redes sociales no faltaron las reacciones de los internautas. Ellos le dieron la razón a la artista, están de acuerdo en que no tenía que responder detalles de su vida personal. “Que preguntas prensa pueden hacer mejor trabajo sin armar zafarrancho y todavía dice quedó grabado que nos golpearon falta de profesionalismo”, “Es que también las preguntas no van, y aun así ella con una sonrisa. Los reporteros son los que se pasaron en esta ocasión”, “Estos reporteros son unos maleducados y culpan a los artistas’’ , “Creen que porque les ponen en toda la cara los micrófonos y cámaras a los artistas tienen que tener sus notas como sea” y “Tanto para preguntarle, y le preguntan que porqué perdonó al marido”.

