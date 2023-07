Ante entrada en vigor de leyes antiinmigrantes en Florida piden plan para apoyar a quienes busquen resguardo en NY

Llegó la hora cero para que en el estado de Florida comience oficialmente la implementación del paquete de leyes anti-inmigrantes aprobado en la primavera por la Legislatura y el Gobernador de ese estado y precandidato presidencial republicano, Ron DeSantis, que entre otras cosas, hará más difícil que indocumentados puedan tener trabajos, castigará con cárcel a quienes transporten hacia el estado a personas sin papeles y exigirá informar el estatus migratorio a quienes acudan a hospitales.

Y mientras los floridianos esperan empezar a ver los efectos de las nuevas normativas, algunos inmigrantes como Antonio Pacheco, quien vive en Orlando hace más de cinco años, junto a su esposa y su hijo adolescente, prefirió empacar maletas y dejar atrás su vida en la cálida ciudad, y dirigirse hacia la Gran Manzana.

“No queremos correr riesgos. Tenemos miedo, y amamos Florida, pero en vez de quedarnos a ver si en verdad las cosas se van a poner tan feas como dicen, preferimos venirnos a Queens, a estorbar a mi hermana y a su familia, porque sabemos que en Nueva York no nos van a estar persiguiendo”, comentó vía telefónica el colombiano, quien ya comenzó su recorrido en auto hacia la casa de la familiar que le abrirá las puertas. “Tuvimos que dejar todo, vender unas cositas, entregar el apartamento y venirnos como cuando salimos de nuestro país, con una mano adelante y la otra atrás, pero creémos que no teníamos otra opción”.

Y mientras más indocumentados siguen contemplando a la Gran Manzana como la opción “salvadora”, lo que pudiera aumentar el número de recién llegados a la Ciudad que nunca duerme, organizaciones defensoras de inmigrantes, no solo muestran que están listas para tenderles la mano, sino que aprovecharon para pedir al Estado y a la Ciudad que se preparen para un eventual flujo de floridianos huyendo del impacto de las nuevas piezas de ley.

Yesenia Mata, directora de la organización La Colmena, señaló que la Gran Manzana se ha caracterizado por abrirle las puertas a quienes llegan en busca de una vida mejor, y a pesar de que la Ciudad enfrenta una crisis debido a la llegada de más de 81,000 migrantes solicitantes de asilo en el último año, aseguró que seguirán apoyando a quienes vengan a Nueva York.

“En la ciudad de Nueva York seguiremos siendo una Ciudad que le da la bienvenida al inmigrante. La Colmena siempre tendrá las puertas abiertas para cualquier persona que venga a buscar ayuda, como lo hemos hecho con las personas más recientes que están buscando asilo”, dijo la defensora de los inmigrantes. “No dejaremos que lo que está pasando en Florida, pase aquí, y no dejaremos que continúe en cualquier otro estado, seguiremos luchando hasta que Florida termine con sus anti-inmigrante leyes”.

Jairo Guzmán, presidente de la Coalición Mexicana, se mostró preocupado ante la falta de planificación de la Ciudad para atender la eventual llegada en masa de inmigrantes desde Florida que ven a Nueva York como un Santuario que los pueda proteger.

“Hemos visto que la Ciudad está tratando de hacer todo lo posible con los nuevos migrantes, pero ante la realidad de que han comenzado a venir algunos inmigrantes desde Florida, no hemos escuchado nada ni a las organizaciones de base se les ha dado lo que necesitan. Hasta ahora no hemos oído que nos digan qué vamos a hacer, a dónde van a ir los que lleguen, qué servicios les van a ofrecer, pues muchos también llegan sin tener familias aquí”, dijo el líder comunitario.

“La Ciudad debería ya haberse sentado con las organizaciones para tener un plan A, un plan B y un plan C. El problema es que siempre nos agarran de bajada, reaccionando en lugar de planificando, pues esa ha sido mucha de su prática, y el otro problema es que no se cuenta con recursos del Gobierno federal y además debería ponerse más esfuerzo en dar flexibilidad a las organizaciones de base para manejar los recursos de manera más efectiva, porque a veces esos recursos vienen muy restringidos”, agregó el mexicano, advirtiendo que las nuevas leyes de Florida va a tener serios efectos en Nueva York, pues “muchos creen que por ser Santuario, aquí van a venir y van a encontrar todo lo que necesitan, pero esa no es la realidad”.

Theodore Moore, Vicepresidente de Políticas y Programas de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), reconoció que debido a las leyes firmadas por DeSantis, quien esta semana presentó un plan, con el que de ser Presidente pretende luchar de manera masiva y a nivel nacional contra la llegada de nuevos migrantes, a la que califica como una “invasión”, floridianos están huyendo y escaparán a lugares como la Gran Manzana.

“Florida promulgará algunas de las políticas antiinmigrantes más virulentas que ha visto nuestro país desde la Administración Trump. La legislación anticipada ha llevado a los inmigrantes floridanos a huir de sus hogares en reconocimiento de la pérdida de oportunidades laborales y el creciente sentimiento antiinmigrante en sus comunidades”, dijo el activista, quien instó a que las autoridades gubernamentales no los abandonen.

“Si algunos de esos floridanos se dirigen a Nueva York, esperamos que el Estado haga lo que siempre ha hecho para ayudar a los recién llegados a integrarse y prosperar aquí, lo que incluye proporcionar acceso a los servicios legales y humanos necesarios para mantener a sus familias y establecerse con éxito en nuestro estado diverso”, agregó el vocero de la NYIC.

Y aunque la Ciudad de Nueva York todavía no se ha referido en particular a la ayuda que les proporcionará a aquellas familias que salgan de Florida por las leyes antiinmigrantes, el diálogo con El Diario NY, el comisionado de la Oficina del Alcalde para Asuntos de migración (MOIA), Manuel Castro aseguró que la Ciudad seguirá haciendo lo suyo para proporcionar con servicios a quienes arriben a los cinco condados, pero insistió en que urge ayuda federal para que se pueda hacer mejor la tarea.

Asimismo, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de la Ciudad de Nueva York, Anne Williams-Isom, tras afirmar que la ola de nuevas llegadas de migrantes a la Gran Manzana no se ha detenido, mencionó que la Administración Municipal seguirá “haciendo lo mejor que podamos a medida que la gente llega”.

Hasta el momento se desconoce cuántos inmigrantes indocumentados han llegado ya a la Gran Manzana desde localidades de Florida huyendo de las leyes de DeSantis y cuántos se estima que pudieran llegar en las próximas semanas.