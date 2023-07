Chiquis Rivera sube la temperatura desde Grecia con sus atrevidos atuendos 

Chiquis Rivera viajó hasta Grecia para celebrar por todo lo alto su cumpleaños 38. La cantante de origen mexicano ha presumido parte de su viaje a través de las redes sociales y ha cautivado con sus atuendos y sensual figura.

Desde Mykonos, uno de los lugares más paradisíacos de la nación, la hija de la fallecida Jenni Rivera ha seguido celebrando una nueva vuelta al Sol. Junto a su amado Emilio Sánchez la hemos visto posar.

En una nueva serie de fotos que publicó la artista se dejó ver con un traje de baño de una sola pieza en color azul que destaca sus curvas. También con un vestido blanco que transparenta a la altura de las piernas y otros varios atuendos que destacan los atributos de la intérprete.

Chiquis Rivera se encuentra muy agradecida por este nuevo año de vida al que arribó. Al mostrar estas imágenes la artista escribió un mensaje muy especial.

“Agradecimiento – Es la temática y el lema que guiará este nuevo año de Vida. Este cumpleaños no pedí nada. No desee que nada fuera diferente. Este cumpleaños simplemente agradecí la vuelta al sol. ¡Estar viva, ser amada, sentir paz, tener salud y estar PRESENTE! ¡Gracias Dios mío! Me siento preparada. Me siento ansiosa de ver TU plan para mi VIDA presentado ante mí”, expresó Chiquis Rivera.

Previo a esto también había cautivado con una foto donde se trepó sobre su prometido, encendiendo de igual manera las redes sociales.

“Gracias al creador por otra vuelta al sol. Con salud, trabajo, felicidad y rodeada de gente que me ama. Gracias a todos los que me apoyan y me han mandado felicitaciones hacen que mi corazón se regocije. Recibo sus bendiciones, buenos deseos y buena vibra. Sin lugar a duda de la mano de Dios en cada paso que doy, estoy viviendo mi mejor vida”, dijo junto a esa foto en la que lució un vestido multicolor muy ceñido a su cuerpo.

Sigue leyendo: