Hijo de Carlos Calderón no será enviado a la escuela por un motivo “de peso”

Carlos Calderón, exconductor de ‘Despierta América‘, tiene un hijo de año y medio producto del amor que nació con la actriz Vanessa Lyon, quien además usó las redes sociales para explicar el hecho por el que su pequeño no será enviado a un colegio para recibir clases.

La venezolana manifestó que existen diversas “razones de peso” para no enviarlo, y una de ellas es el hecho de considerar que realmente “no educa”, todo lo contrario, “sirve para construir personas adeptas a su ideología”.

Pareja de Carlos Calderón revela los motivos “de peso”

A su vez, aprovechó el espacio en las historias de la red social de la camarita y agregó que: “Por esta y otras razones de peso, León va a estudiar desde casa y su educación va a ser diferente. Él va a ser educado para ser líder, inteligente, empático, poniendo a Dios primero, entre otras cosas de valor”.

¿Qué herramientas usará para el aprendizaje?

Los seguidores con los que cuenta Vanessa en la plataforma, de manera inmediata comenzaron a preguntarle cuál es la dinámica que pretende emplear, aunque destacó que todavía le falta seguir buscando información sobre este método.

“La escuela en casa es con una maestra como por Zoom, que recibe su clase en casa, en la laptop, luego tienes que hacer igual tarea, presentar exámenes, es lo mismo pero sin la influencia de todo esto. Y creo que puedes elegir qué tipo de escuela y qué tipo de educación, qué tipo de clases y materias y todo. Tengo que averiguar bien para darles bien la información”.

¿Va a socializar con otros niños?

Los usuarios de la aplicación se mostraron un poco preocupados por el hecho que no ven normal esta técnica, considerando que siempre es fundamental que el pequeño comparta con otras personas y así pueda socializar y volverse mucho más independiente.

“Lo voy a meter en clases de todo en las tardes y ahí va a socializar con otros niños. Clases de todo, de tenis, de idiomas, de todo lo que le enriquezca como persona, como ser humano”, añadió en las historias.

A su vez, la actriz dijo: “Mi hijo va a aprender taxes, finanzas, música, tocar instrumentos… Todo lo que lo haga un hombre completo, un hombre de valor”.

Lyon le dijo a los internautas que no es un método errado para aplicar el conocimiento en su niño, debido a que no es la única persona que piensa en aplicarlo, existirían un montón más de padres que comparten su pensamiento, a lo que agregó:

“Y si se puede y muchos padres lo están haciendo, así que no tengan miedo de hacer ‘homeschooling’, la escuela en casa, porque muchos lo están haciendo, muchos no quieren que adoctrinen a sus hijos, muchos quieren un futuro mejor para sus hijos y esto se va a volver algo muy común. No le tengan miedo”.

