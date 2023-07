Vocero de Comité Político que apoya a DeSantis admite que Trump es el candidato con más popularidad entre los electores republicanos

Steve Cortes, vocero del comité de acción política (PAC) que apoya a Ron DeSantis, gobernador de Florida y candidato presidencial, admitió recientemente que el ex presidente Donald Trump es el candidato con más popularidad para las primarias presidenciales del GOP.

“Seré el primero en admitirlo. Soy muy claro y muy honesto. Es una batalla cuesta arriba, aunque no creo que sea una batalla imposible de ganar. Pero, claramente, Donald Trump es el candidato que lleva la delantera, particularmente desde que fue acusado“, dijo Cortes en un evento en Twitter Spaces este domingo en la noche, según reseñó el portal de noticias The Hill.

El vocero del PAC que apoya a Ron DeSantis agregó que la popularidad de Trump, a su juicio, se elevó luego de las acusaciones federales en su contra.

Actualmente, Trump enfrenta 37 cargos en su contra por el mal manejo de documentos clasificados, los cuales se llevó a su resort privado, Mar-a-Lago, en el año 2021. Ante estas acusaciones, el ex mandatario republicano se declaró como “no culpable”.

No obstante, la acusación federal no parece haber minado, por completo, la popularidad de Trump, pues un sondeo reveló que poco más de la mitad de los republicanos votaría por el ex mandatario en las primarias del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés), poniéndolo por delante de otros candidatos como DeSantis.

“Es entendible”, dijo Cortes, “que muchas personas quieran apoyar a Trump cuando ha sido procesado de forma injusta, o más bien, perseguido“.

Según el portal The Hill, Cortes fue un asesor senior del ex presidente Trump durante sus campañas presidenciales de los años 2016 y 2020.

No obstante, Cortes anunció, en mayo de este año, que apoyaría a Ron DeSantis para las primarias del Partido Republicano, y ahora funge como vocero del PAC “Never Back Down”, el cual apoya la candidatura presidencial del gobernador de Florida.

Pese a lo dicho por Cortes, el vocero del PAC de Ron DeSantis aseguró para The Hill que aún considera que el gobernador republicano de Florida aún tiene muchas posibilidades de lograr la nominación presidencial por parte del GOP.

