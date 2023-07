Adamari López advierte que le podría tumbar los dientes a quienes deseen hablar de ella

La presentadora de televisión Adamari López el pasado lunes compartió un nuevo Reels en la red social de la camarita, donde supera los ocho millones de seguidores. Además, aprovechó el espacio para enviar una breve indirecta a algunas personas que se pueden estar expresando de forma incorrecta de ella.

En el audiovisual que supera los 23,000 ‘Me gusta’ y López envió una advertencia para aquellos que desean cuidar su dentadura más allá de un buen cepillado y una cita con el odontólogo. Por ello, recomienda que no la nombren y así evitan cualquier tipo de consecuencias.

“Cosas que debes hacer para mantener tus dientes. Número uno, cepillarte la boca cuatro veces al día. Número dos, no hablar más de mí porque en cualquier momento te los tumbo“, dijo.

“Un consejito para iniciar la semana. A lavarnos la boquita”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el audiovisual que estaban apreciando en la plataforma, al tiempo que algunos se fueron en su contra por manifestar que no es justo que incite a la violencia y más cuando se la pasa compartiendo que visita las iglesias católicas.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron negativas, pues algunos le aplaudieron el contenido que posteó, y aseguran que siempre uno termina siendo mucho mejor que el otro, y este sería uno de esos.

“Chica muy religiosa, que postea videos de la misa para que vean que va a la iglesia, pero promueve la violencia”, “Muy simpática Ada. Pero mucha bajeza con sus post. Y va a la iglesia”, “Por eso la sigo no tiene pelos en la lengua para de ir lo que siente”, “Mejor tumbárselos para que así se mande hacer otra caja de dientes”, “Ahora eres boxeadora”, “A mí no me gusta, a mí me encanta”, “A la que tiene los dientes de chicles Adams”, “Qué agresiva eres Adamari”, “Yo pensé que lo mío era un trauma con el cepillado 4 veces al día”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

