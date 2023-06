Asistente de Donald Trump acusado de delitos federales, Walt Nauta, no ha logrado conseguir un abogado en Florida que lo represente

No todos los reflectores de la justicia están sobre el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su asistente, Walt Nauta, también fue acusado de delitos federales por el mal manejo de documentos clasificados. No obstante, su audiencia de acusación formal este martes, en una corte federal de Miami, fue pospuesta.

La razón: Nauta no ha podido conseguir un abogado en el estado de Florida que lo represente. Así lo informó el portal de noticias CNBC.

Por ello, la audiencia de acusación de Nauta fue retrasada hasta el próximo 6 de julio, a fin de darle más tiempo para que pueda contratar a un abogado que lo represente, pues esta es una de las reglas de la corte para este tipo de procedimientos.

Stan Woodward, abogado de Nauta (fuera del estado de Florida), indicó en una moción introducida a la corte que su cliente no pudo asistir a la corte este martes porque su vuelo desde Nueva Jersey fue cancelado.

De acuerdo con información de CNBC, el ex presidente Trump también tuvo dificultades para conseguir abogados que lo representaran en el estado de Florida.

Nauta fue acusado de conspiración, de hacer falsas declaraciones y de retención de documentos que Trump se llevó luego de dejar la Casa Blanca. También fue acusado de obstrucción de la justicia, de acuerdo con un reporte de CNN en Español.

Según la investigación liderada por el fiscal especial Jack Smith, Nauta aparentemente participó en el movimiento y traslado de cajas con documentos clasificados en la propiedad de Trump, Mar-a-Lago, en Florida.

Con la ayuda de un trabajador de mantenimiento del resort privado, Nauta habría movido cajas de la localización antes de que funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutaran una orden de allanamiento en las instalaciones el año pasado.

Nauta, según un perfil elaborado por el diario The New York Times, es uno de los asistentes más valorados por Trump, y ha trabajado con el ex mandatario en Mar-a-Lago desde que concluyó el período presidencial de Trump.

De ser hallado culpable, Nauta podría llegar a recibir sentencias de hasta 20 años en prisión.

